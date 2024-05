Lopez w tej chwili to jeden z najbardziej obiecujących młodych piłkarzy w składzie Barcelony. W tym sezonie strzelał gole w meczach m.in. z Napoli, Atletico Madryt, Realem Madryt oraz Valencią. Jego obecny kontrakt wiąże go z Katalończykami do 2027 roku, a klauzula wykupu wynosi 400 mln euro.

Latem Lopez mógł przenieść się do Częstochowy

Całkiem nie tak dawno za "grosze" mógł go kupić Raków Częstochowa. W poprzednim sezonie Fermin Lopez był wypożyczony do trzecioligowego Linares Deportivo. Jego pozycja w Barcelonie była słaba, a sam klub chętnie by się go w tamtym czasie pozbył.

Jak informuje serwis meczyki.pl agenci 20-letniego piłkarza podjęli z Rakowem Częstochowa rozmowy dotyczące transferu Hiszpana do Polski.

Barcelona chciała za Lopeza 600 tysięcy euro

Barcelona za swojego piłkarza oczekiwała zaledwie 600 tysięcy euro. Dlaczego więc Fermin Lopez ostatecznie nie trafił pod Jasną Górę?

Piłkarz nie przechodzi weryfikacji. Nie pasuje do koncepcji. Umiejętności? Profil, rozwój, warunki fizyczne? Przygotowanie taktyczne? Słyszymy, że zawodnik nie robił przewagi w polu karnym. Ostateczna ocena jest negatywna i transfer nie dochodzi do skutku - informują meczyki.pl.