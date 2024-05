Do przerwy żadnej z drużyn nie udało się trafić do siatki przeciwników. Na pierwszego gola kibice musieli czekać do 56. minuty. Wtedy wynik spotkania otworzył Krychowiak.

Krychowiak bezbłędny z jedenastu metrów

Były piłkarz reprezentacji Polski wykorzystał rzut karny i dał gospodarzom prowadzenie.

Abha Club ma za sobą 29 meczów i z dorobkiem 25 punktów zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Do "bezpiecznej" strefy ma trzy punkty straty.