Iga Świątek najpierw wygrała turniej w Madrycie, potem triumfowała w Rzymie. Teraz liderka światowego rankingu szykuje się do startu w wielkoszlemowym French Open. W sieci pojawiły się zdjęcia stroju w jakim Polka będzie grać na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu. Nam nie przypadł on do gustu.