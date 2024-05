Fani PSG od samego początku nie byli entuzjastami sprowadzenia Safonova do stolicy Francji. Gdy pojawiły się pierwsze pogłoski o możliwym transferze Rosjanina do paryskiego klubu jasno dali do zrozumienia, że są przeciwni temu pomysłowi.

Rosjanin kosztował 20 milionów euro

Na razie nie podano do publicznej wiadomości, czy Safonov po transferze do Paris Saint-Germain zrezygnuje z gry w reprezentacji Rosji.

Safonov do tej pory grał w Krasnodarze. PSG na jego zakup wydało 20 mln euro. 25-letni Rosjanin z nowym pracodawcą związał się kontraktem do końca czerwca 2029 roku.