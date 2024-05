Zabawa polega na umieszczeniu piłeczki do tenisa stołowego w szklance z wodą. Nie jest to jednak proste zadanie, bo wcześniej piłeczka musi odbić się od trzech garnków i dopiero wpaść do szklanki.

Do dwóch razy sztuka

Świątek w pierwszej próbie zaliczyła pudło, ale już drugie podejście zakończyło się pełnym sukcesem.

W środę Świątek czeka jeszcze pojedynek na korcie. W drugiej rundzie turnieju rozgrywanego na kortach im. Rolanda Garrosa jej przeciwniczką będzie Naomi Osaka.

Świątek z byłą liderką rankingu WTA w swojej karierze mierzyła się dwukrotnie. W 2019 roku Polka uległa Japonce w Toronto 6:7 (4-7), 4:6. Natomiast w 2022 roku w finale w Miami nasza tenisistka zwyciężyła 6:4, 6:0.