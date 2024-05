Probierz po zwycięskich barażach o prawo gry na Euro 2024 zdradził, że na jego radarze znajdowało się 114 zawodników. Potem grono potencjalnych kadrowiczów zostało okrojone do 50 nazwisk.

Reklama

Oliwier Zych nie zagra na Euro 2024

Ostatecznie w szerokiej kadrze znalazło się 29. piłkarzy, a na Euro 2024 zgłoszonych zostanie 26 graczy. Już teraz wiadomo, że z tego grona na mistrzostwach Europy nie zagra Oliwier Zych. Młody bramkarz Puszczy Niepołomice będzie pomagał tylko w treningach i zbierał doświadczenie na przyszłość. Tak więc Probierz skreśli jeszcze dwa nazwiska.

Mam nadzieję, że tych 28 zawodników godnie będzie reprezentować nasz kraj. Wiadomo, że dwóch jeszcze odpadnie, co jest dla trenera bardzo trudne. Do wszystkich piłkarzy, którzy nie pojechali na Euro: dalej w nich wierzę, jestem z nimi i wierzę w to, że w przyszłości będą reprezentowali te barwy - powiedział Probierz.

Reklama

Wielu młodych piłkarzy na pewno czekało na szansę i tak jak nigdy nie robię nic za plecami, tak w sytuacji mistrzostw Europy nie dzwoniłem do zawodników. Jest mi przykro, że niektórzy nie jadą, ale oni są częścią tej drużyny i to jest dla nas najważniejsze - zakończył.