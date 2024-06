Wniosek w sprawie odwołania Dziekanowskiego złożył Radosław Michalski. Zarząd PZPN w głosowaniu poparł inicjatywę prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz członka zarządu PZPN.

Ostre słowa Dziekanowskiego pod adresem Kuleszy i Probierza

Potwierdzam, że dzisiaj zarząd jednogłośnie zdecydował o odwołaniu pana Dariusza Dziekanowskiego z funkcji przewodniczącego Klubu Wybitnego Reprezentanta - przyznał w rozmowie z serwisem weszlo.com dyr. departamentu i komunikacji mediów w PZPN, Tomasz Kozłowski.

Według portalu meczyki.pl Dziekanowski stracił stanowisko po tym jak skrytykował PZPN za formę ogłoszenia składu szerokiej kadry na Euro 2024. Ewidentnie mamy tu do czynienia z jakąś – mówiąc oględnie – totalną amatorką. Dwóch fanów muzyki Zenka Martyniuka odpowiada za najważniejszą drużynę w tym kraju i robią to na zasadzie "wieś tańczy i śpiewa". To jest po prostu nie do wiary, że ta kadra przeciekła w ten sposób do mediów, czyli w formie grafiki z nazwiskami piłkarzy na poszczególnych pozycjach - tak w felietonie dla "Przeglądu Sportowego" były piłkarz Legii Warszawa podsumował to, co działo się wokół ogłoszenia szerokiej kadry na Euro 2024