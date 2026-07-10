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Prezydent podpisał ważną ustawę. Dotknie większości rodzin w Polsce

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
25 minut temu
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Prezydent podpisał ważną ustawę. Dotknie większości rodzin w Polsce
Prezydent podpisał ważną ustawę. Dotknie większości rodzin w Polsce/Shutterstock
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę powołującą do życia Krajowy Rejestr Oznakowania Psów i Kotów (KROPiK). Nowe przepisy mają na celu stworzenie ogólnopolskiej, centralnej bazy danych, która zastąpi obecnie funkcjonujący rozproszony system. Zarządzanie rejestrem powierzono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Inicjatywa ta ma przede wszystkim ułatwić identyfikację zagubionych lub porzuconych zwierząt oraz usprawnić pracę schronisk, co docelowo ma przynieść ulgę samorządom ponoszącym koszty opieki nad bezdomnymi czworonogami.

Obowiązki właścicieli oraz integracja z systemami cyfrowymi

Nowe prawo nakłada na właścicieli konieczność elektronicznego oznakowania zwierzęcia za pomocą mikroczipu oraz wprowadzenia jego danych do systemu KROPiK. Obowiązek ten dotyczy wszystkich psów bez względu na ich wiek, natomiast w przypadku kotów obejmuje zwierzęta domowe, przebywające w schroniskach oraz pod opieką domów tymczasowych. Ustawodawca przewidział wyjątki dla kotów wolno żyjących, pozostawiając decyzję o ich ewentualnym czipowaniu radom gmin.

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Senat za KROPiK-iem: Obowiązkowe czipowanie zwierząt coraz bliżej

Warto zaznaczyć, że koty wolno żyjące na terenach gospodarstw rolnych zostały całkowicie wyłączone spod tego obowiązku ze względu na ich rolę w kontrolowaniu populacji gryzoni. System zostanie zintegrowany z aplikacją mObywatel, co zapewni właścicielom wgląd w informacje o swoich zwierzętach, w tym dane o szczepieniach, natomiast zmiany miejsca zamieszkania będą aktualizowane automatycznie dzięki powiązaniu z bazą PESEL.

Koszty czipowania i kary

Ustawa określa maksymalne stawki za czipowanie i rejestrację, wyznaczając limit do 100 zł za usługę dla zwierząt nieoznakowanych oraz do 50 zł za samo wpisanie do rejestru już oznakowanego zwierzęcia. Ostateczne ceny będą jednak zależały od lekarzy weterynarii. Najwięcej dyskusji wywołuje kwestia kar za niedopełnienie obowiązku, które mogą wynosić nawet 5000 zł. Prezydent Karol Nawrocki, podpisując ustawę, wyraził się krytycznie wobec tak wysokiego wymiaru kar, stwierdzając, że: w okresie trwania vacatio legis powinno się urealnić poziom kar za brak oznakowania zwierzęcia, który dziś jest zdecydowanie zbyt wysoki”

Warto pamiętać, że posiadanie mikroczipu nie zwalnia z obowiązku rejestracji, dlatego kluczowe będzie zweryfikowanie, czy dane zwierzęcia po uruchomieniu systemu KROPiK znajdą się w nowej, centralnej bazie.

Źródło: biznesinfo.pl

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Karol NawrockiustawaKROPiK
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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