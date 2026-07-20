Nietypowa usługa podbija serca par młodych. To hit na ślubach

Dla wielu mieszkańców Ekwadoru zwierzęta to pełnoprawni członkowie rodziny. Urzędy Stanu Cywilnego postanowiły wyjść naprzeciw tym emocjom i umożliwiły parom włączenie czworonogów w proces zawierania związku małżeńskiego.

Jedną z par, która skorzystała z tej opcji, są Diana Tupiza i Andrés Alquinga. Ich pekińczyk, Luna, "podpisała" pamiątkowy dokument odciskiem swojej łapy. Diana Tupiza w rozmowie z agencją AFP nie kryła zachwytu: to, że Luna jest tutaj, jest naprawdę spektakularne. Podobnie zareagowała Lizeth Simbaña, która w obecności swojej suczki Kiry wzięła ślub z Rubénem.

Innowacja w administracji publicznej

Dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego w Ekwadorze, Otton Rivadeneira, podkreśla, że inicjatywa ta wynika z dbałości o rozwój usług publicznych. Ekwador chce stać się liderem innowacji w administracji w regionie, dostosowując swoje działania do zmieniających się potrzeb społeczeństwa.

Warto zaznaczyć, że odcisk łapy na dokumencie pełni funkcję wyłącznie sentymentalną. Takie pismo nie posiada mocy prawnej – do zawarcia ważnego związku małżeńskiego w Ekwadorze nadal wymagana jest obecność tradycyjnych, ludzkich świadków.

Zwierzęta w ekwadorskich domach

Decyzja urzędników znajduje silne uzasadnienie w statystykach. Ekwadorczycy kochają swoje zwierzęta, co potwierdzają dane Narodowego Instytutu Statystyki i Spisów Ludności (INEC):

W kraju żyje ponad 7,6 mln psów i kotów.

Zwierzęta mieszkają w ponad 2,6 mln gospodarstw domowych.

Wiele osób żyje w jednym domu z pięcioma lub większą liczbą psów.

Choć 50 par, które skorzystały z "psiego świadka" od maja 2026 roku, stanowi niewielki procent wszystkich zawartych w tym czasie małżeństw (od stycznia do kwietnia 2026 roku było ich ponad 15 tysięcy), urzędnicy są zadowoleni z rosnącego zainteresowania. Aby wziąć udział w takiej ceremonii, wystarczy umówić się na spotkanie w urzędzie lub sprawdzić dostępność opcji przez stronę internetową.