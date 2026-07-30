Co przyciąga komary?

Owady te kierują się kilkoma kluczowymi bodźcami:

Unikalny profil zapachowy : Na indywidualny zapach skóry składają się m.in. składniki potu oraz naturalna flora bakteryjna żyjąca na naszej skórze. To ta swoista mieszanka chemiczna sprawia, że dla komarów jedna osoba jest atrakcyjnym celem , a inna zostaje zignorowana. Nie chodzi tu o stosowane kosmetyki czy perfumy, lecz o naturalną chemię ciała .

: Na indywidualny zapach skóry składają się m.in. składniki potu oraz naturalna flora bakteryjna żyjąca na naszej skórze. To ta swoista mieszanka chemiczna sprawia, że , a inna zostaje zignorowana. Nie chodzi tu o stosowane kosmetyki czy perfumy, lecz o . Dwutlenek węgla (CO2): Komary potrafią wykryć wydychany CO2 z dużej odległości. Osoby, które emitują go więcej - na przykład w trakcie aktywności fizycznej lub bezpośrednio po wysiłku - przyciągają owady znacznie szybciej.

(CO2): Komary potrafią wykryć wydychany CO2 z dużej odległości. Osoby, które emitują go więcej - na przykład w trakcie aktywności fizycznej lub bezpośrednio po wysiłku - przyciągają owady znacznie szybciej. Temperatura ciała i pot: Różnice w ciepłocie ciała oraz składzie potu sprawiają, że dwie osoby siedzące obok siebie mogą być w zupełnie różnym stopniu dostrzegalne dla komarów.

Jak prawidłowo i bezpiecznie chronić się przed ukąszeniami?

W publikacji zwrócono uwagę na zalecenia ekspertów (cytowanych m.in. za serwisem corriere.it) dotyczące właściwego stosowania środków odstraszających (repelentów). Środki aplikowane na skórę są bezpieczne, pod warunkiem że używa się ich ściśle według zaleceń producenta zawartych na etykiecie. Preparatów nie należy nanosić na skórę podrażnioną, zranioną ani na uszkodzenia i otarcia.

Eksperci przestrzegają przed bezpośrednim rozpylaniem sprayu na twarz. Bezpieczną metodą jest naniósł preparatu najpierw na dłonie, a dopiero potem delikatne rozprowadzenie go po skórze twarzy. Właściwa ochrona jest szczególnie istotna podczas wieczornych spacerów, przebywania na świeżym powietrzu oraz letnich wyjazdów, gdy ryzyko kontaktu z komarami jest największe.