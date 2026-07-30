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Dlaczego komary gryzą tylko wybranych? To nie przypadek. Decyduje jedna rzecz

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:14
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Komary. Jak pozbyć się komarów z ogrodu?
Dlaczego komary wybierają konkretne osoby?/ShutterStock
Wielu z nas zauważa, że podczas letnich wieczorów niektóre osoby są stale atakowane przez komary, podczas gdy inne niemal całkowicie unikają ukąszeń. Jak wskazują eksperci, nie jest to kwestia przypadku ani pecha, lecz konkretnych cech biochemicznych naszego organizmu.

Co przyciąga komary?

Owady te kierują się kilkoma kluczowymi bodźcami:

  • Unikalny profil zapachowy: Na indywidualny zapach skóry składają się m.in. składniki potu oraz naturalna flora bakteryjna żyjąca na naszej skórze. To ta swoista mieszanka chemiczna sprawia, że dla komarów jedna osoba jest atrakcyjnym celem, a inna zostaje zignorowana. Nie chodzi tu o stosowane kosmetyki czy perfumy, lecz o naturalną chemię ciała.
  • Dwutlenek węgla (CO2): Komary potrafią wykryć wydychany CO2 z dużej odległości. Osoby, które emitują go więcej - na przykład w trakcie aktywności fizycznej lub bezpośrednio po wysiłku - przyciągają owady znacznie szybciej.
  • Temperatura ciała i pot: Różnice w ciepłocie ciała oraz składzie potu sprawiają, że dwie osoby siedzące obok siebie mogą być w zupełnie różnym stopniu dostrzegalne dla komarów.
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Jak prawidłowo i bezpiecznie chronić się przed ukąszeniami?

W publikacji zwrócono uwagę na zalecenia ekspertów (cytowanych m.in. za serwisem corriere.it) dotyczące właściwego stosowania środków odstraszających (repelentów). Środki aplikowane na skórę są bezpieczne, pod warunkiem że używa się ich ściśle według zaleceń producenta zawartych na etykiecie. Preparatów nie należy nanosić na skórę podrażnioną, zranioną ani na uszkodzenia i otarcia.

Eksperci przestrzegają przed bezpośrednim rozpylaniem sprayu na twarz. Bezpieczną metodą jest naniósł preparatu najpierw na dłonie, a dopiero potem delikatne rozprowadzenie go po skórze twarzy. Właściwa ochrona jest szczególnie istotna podczas wieczornych spacerów, przebywania na świeżym powietrzu oraz letnich wyjazdów, gdy ryzyko kontaktu z komarami jest największe.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: skórakomary
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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