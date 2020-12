Ratyfikacja w parlamentach narodowych jest niezbędna do tego, by fundusz odbudowy w ogóle powstał. Ich zgoda na podniesienie pułapu dochodów UE umożliwi zaciągnięcie przezwspólnego europejskiego długu na rynkach o łącznej wartości 750 mld euro. W odróżnieniu od siedmioletniego budżetu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia, na fundusz odbudowy trzeba będzie jeszcze poczekać co najmniej kilka miesięcy. Jak sygnalizują źródła w rządzie, w Sejmie do głosowania może dojść nie wcześniej niż w lutym. Ale już na samo porozumienie budżetowe rynki zareagowały entuzjastycznie. Jak zauważył "The Economist”, w piątek euro osiągnęło najwyższą wartość w stosunku do dolara od kwietnia 2018 r.