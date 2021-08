Klimat gruziński sprzyja uprawie winorośli. Wiele winnic jest prowadzonych w sposób ekologiczny, rezygnuje się z chemicznych oprysków lub są one zredukowane do minimum. Owoce najczęściej zbierane są ręcznie. W małych winnicach przy zbiorach pracują całe rodziny, pomagają sąsiedzi i znajomi. Zwyczajowo zwieńczeniem winobrania jest supra – uczta, którą wydaje się dla pracowników i gości. To znakomita okazja do podsumowania zbiorów i wzniesienia wielu toastów. Uczcie nierzadko towarzyszą śpiewy i nie są to jakieś tam przyśpiewki przy stole. Trzeba bowiem wiedzieć, że Gruzini do perfekcji opanowali sztukę polifonicznego śpiewu, potrafią nim umilić niejedno spotkanie.