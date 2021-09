List do młodzieży zawiera słuszne przypomnienie złowrogich skutków pandemii oraz apel do młodych: Możecie nie dopuścić do ponownego zamknięcia szkół . Możecie zadbać o to (…), aby bezpiecznie wyjeżdżać na obozy czy wycieczki. Odpowiedzią są szczepienia. Porozmawiajcie z rodzicami i opiekunami. Wyjaśnijcie, że nie chcecie pozwolić na kolejną izolację, że chcecie normalnie dojrzewać. Czy prezespowinien trafiać do głów i serc rodziców za pomocą ich dzieci?