W przypadku części przestępstw zostaną podniesione dolne granice ustawowego zagrożenia (np. najniższa kara za zabójstwo wzrośnie z 8 do 10 lat, a za pobicie ze skutkiem śmiertelnym z roku do dwóch lat).

Wzrosną też maksymalne sankcje, w szczególności za przestępstwo zgwałcenia (z 12 do 15 lat w typie podstawowym), a w przypadku zgwałcenia w typie kwalifikowanym (np. osoby poniżej 15 lat, zbiorowego, kobiety ciężarnej) będzie grozić do 20 lat pozbawienia wolności. Z kolei za groźby karalne najwyższa kara wzrośnie z dwóch do trzech lat.

Reforma zaostrza też kary za poważne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Zmiany to m.in.: podwyższenie z 12 do 15 lat więzienia górnej granicy kary za rozbój, a do 20 lat – za rozbój z użyciem broni; podwyższenie z 15 do 20 lat więzienia górnej granicy kary za umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.