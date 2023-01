Barbara Nowacka zwróciła się z interpelacją o zajęcie się tą sprawą do. Resort upiera się jednak, że problemu nie ma. Co prawda potwierdza, że na osoby niepełnoletnie jest nałożony konstytucyjny obowiązek nauki, ale wyjaśnia, że można go spełniać w różny sposób, np. uczęszczając do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej albo realizując przygotowanie zawodowe u pracodawcy w charakterze młodocianego pracownika. Jeśli uczeń kończy branżową szkołę I stopnia przed ukończeniem 18. roku życia, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, jak również przez zapisanie się do branżowej szkoły II stopnia - wyjaśnia Marzena Machałek, sekretarz stanu w MEiN.