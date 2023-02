Wniosek o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia Markowi Krajewskiemu złożyli we wtorek do Rady Miejskiej Wrocławia prezydent miasta Jacek Sutryk oraz przewodniczący Rady Miejskiej Sergiusz Kmiecik.

„Wybór Marka Krajewskiego na tegorocznego Civitate Wratislaviensi Donatus jest dla nas bardzo naturalny. Chcemy nagrodzić kolejną osobę mocno związaną z kulturą, która poprzez literaturę rozsławia Wrocław, jego mieszkańców i historię miasta. Pan Marek Krajewski niejednokrotnie przez lata udowadniał, że potrafi to wspaniale robić, a w swoich książkach zawarł bogatą i ciekawą, a często nieznaną dotąd czytelnikom, historię Wrocławia” – uzasadniał wybór kandydata prezydent Wrocławia.

Jak podkreśla magistrat, Marek Krajewski to jeden z najbardziej poczytnych polskich autorów prozy. Wszystkie jego powieści zostały sprzedane w nakładzie 1,5 mln egzemplarzy oraz przetłumaczone na 20 języków. Na motywach powieści Krajewskiego, Teatr Capitol wystawia musical pt. „Mock. Czarna burleska”, który został odegrany już ponad 70 razy.

„Honorowe obywatelstwo Wrocławia, mojego rodzinnego miasta, którego przeszłości (i niemieckiej, i polskiej) poświęciłem wiele powieści, to dla mnie wielki zaszczyt. (…) Civitate Wratislaviensi Donatus to w ukochanym przeze mnie języku starożytnych Rzymian znaczy +obdarowany obywatelstwem Wrocławia+. Za ten dar in spe jestem już teraz ogromnie wdzięczny” – skomentował nominację Marek Krajewski.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Sergiusz Kmiecik wyraził nadzieję, że kandydatura Marka Krajewskiego spotka się z jednogłośnym poparciem radnych Wrocławia. „Jest ona bezsprzecznie apolityczna. To pisarz o uznanej renomie, który swoją twórczością przyczynia się do promocji Wrocławia i jego historii na całym świecie” – dodał.

Nad wyborem tegorocznego Honorowego Obywatela Wrocławia radni będą głosować podczas kwietniowej sesji. Uroczystość przyznania tytułu odbędzie się, jak co roku, 24 czerwca, w Święto Wrocławia, a zarazem patrona miasta, św. Jana Chrzciciela.

Marek Krajewski (ur. 4 września 1966 we Wrocławiu) to polski pisarz i filolog klasyczny, specjalista w zakresie językoznawstwa łacińskiego, doktor nauk humanistycznych, były wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jest autorem kryminałów o Eberhardzie Mocku, pracowniku wrocławskiego Prezydium Policji, a także cyklu o Edwardzie Popielskim – komisarzu pracującym w międzywojennym Lwowie.

Wkład Krajewskiego w promocję miasta w jego twórczości został uhonorowany w czerwcu 2008, gdy pisarz został wybrany Ambasadorem Wrocławia. 21 października 2015 roku został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Pisarz zdobył także niemiecką Nagrodę im. Georga Dehio (Georg-Dehio-Buchpreis) za twórczość literacką (2016), a w 2019 został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia - "Civitate Wratislaviensi Donatus" od 1993 r. przyznaje Rada Miejska Wrocławia dla wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla miasta.