W sobotę w całym kraju zachmurzenie będzie duże. Na północy przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na południu opady śniegu, miejscami intensywne. Przyrost pokrywy śnieżnej na południu Śląska wyniesie do 20 cm, w Małopolsce do 25 cm, na Podkarpaciu ok. 20 cm. Na krańcach południowych śnieg może przechodzić w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź - ostrzega Ewa Łapińska, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna od -3 do zera stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, do 4 nad morzem. Wiatr będzie słaby, na południu chwilami umiarkowany, północno wschodni, skręcający na północny.

Prognoza pogody w nocy

W nocy w całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy. Tam wystąpią przelotne opady śniegu a nad morzem deszczu ze śniegiem. Na południu opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Na krańcach Małopolski i Podkarpacia będzie padał marznący deszcz powodujący gołoledź. W Bieszczadach intensywne opady śniegu. Suma opadów śniegu na południu kraju wyniesie od 15 do 25 cm.

Temperatura minimalna od -14 stopni Celsjusza w Wielkopolsce, w centrum i na wschodzie od -8 do -5, na południu ok. -3, do 2 stopni na Helu. Wiatr słaby, północno wschodni i północny.

Im bardziej na południe, tym gorzej

Zgodnie z ostrzeżeniami IMGW, im dalej na południe, tym opady śniegu będą coraz bardziej intensywne. Na przykład w południowej części woj. lubelskiego przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 30 do 40 cm. Najwięcej białego puchu spadnie na pogórzu. W górach od 40 do 55 cm, a wysoko w Karpatach nawet do 65 cm.