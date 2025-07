Ta wiadomość jest szczególnie ważna dla wszystkich, którzy planują odejście na emeryturę lub rentę w roku szkolnym 2025/2026 i w kolejnych latach. W końcu Wasz wieloletni trud i poświęcenie zostaną godnie docenione!

Co dokładnie się zmienia? Nowe zasady odpraw od 2026 r.

Do tej pory odprawy dla nauczycieli były, delikatnie mówiąc, skromne. Wiele środowisk postulowało o ich zwiększenie, wskazując na niskie świadczenia w porównaniu do innych grup zawodowych. Rząd wysłuchał tych apeli, wprowadzając zmiany, które znacząco poprawiają sytuację finansową odchodzących pedagogów.

Reklama

Od 1 stycznia 2026 roku (co oznacza, że obejmie to już nauczycieli odchodzących na emeryturę w roku szkolnym 2025/2026), zasady przyznawania odpraw emerytalno-rentowych będą wyglądać następująco:

•Nawet 6-miesięczne wynagrodzenie. To największa zmiana! Nauczyciele, którzy przepracowali minimum 20 lat, będą uprawnieni do odprawy w wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia. To znaczący wzrost, który zapewni stabilność finansową na początku emerytalnego życia.

• Wzrost dla pozostałych:

Reklama

- po 10 latach pracy, nauczyciel otrzyma odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia,

- po 15 latach pracy, odprawa wzrośnie do trzymiesięcznego wynagrodzenia.

To oznacza, że praktycznie każda osoba odchodząca na emeryturę lub rentę po minimum 10 latach pracy w zawodzie poczuje realną różnicę w swoim portfelu.

Dlaczego zmiany w odprawie emerytalne są tak ważne dla nauczycieli?

1. Docenienie wieloletniej pracy. Jest to konkretny wyraz uznania dla poświęcenia i ciężkiej pracy nauczycieli, którzy przez lata kształtowali umysły i charaktery młodych Polaków.

2. Lepszy start na emeryturze. Wyższa odprawa to bufor finansowy, który ułatwi adaptację do niższych dochodów emerytalnych. Pozwoli to na pokrycie niespodziewanych wydatków, realizację drobnych marzeń czy po prostu spokojniejsze pierwsze miesiące bez codziennego zgiełku szkoły.

3. Wyrównanie do innych grup zawodowych. Zmiany te zbliżają wysokość odpraw nauczycielskich do standardów obowiązujących w innych sektorach, gdzie długoletnia służba jest odpowiednio wynagradzana.

Co zrobić, by skorzystać z nowych przepisów o odprawie emerytalnej?

Jeśli planujesz odejście na emeryturę lub rentę w nadchodzących latach, pamiętaj, że nowe przepisy wchodzą w życie z początkiem 2026 roku. Oznacza to, że aby skorzystać z podwyższonej odprawy, Twoje przejście na emeryturę musi nastąpić po 31 grudnia 2025 roku.

Warto już teraz skontaktować się z działem kadr w swojej placówce, aby upewnić się co do dokładnych terminów i formalności związanych z nabyciem prawa do odprawy. Twoje wieloletnie zaangażowanie zasługuje na to godne pożegnanie z zawodem!

Jak wnioskować o odprawę emerytalną w 2026 r.?

Zgromadzenie niezbędnych dokumentów

Standardowo będziesz potrzebować:

• Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy. Powinien jasno wskazywać, że powodem rozwiązania umowy jest przejście na emeryturę lub rentę.

• Decyzja o przyznaniu prawa do emerytury/renty z ZUS. To kluczowy dokument potwierdzający Twoje uprawnienia do świadczenia. Wniosek o emeryturę/rentę należy złożyć w ZUS odpowiednio wcześniej, aby decyzja była już dostępna.

• Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia. Będą potrzebne do prawidłowego ustalenia Twojego stażu pracy, od którego zależy wysokość odprawy.

Złożenie wniosku i dokumentów w szkole

Wniosek o odprawę emerytalną (często w formie pisma do dyrektora szkoły lub wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z prośbą o wypłatę odprawy) wraz z wymaganymi załącznikami składasz w dziale kadr Twojej placówki szkolnej.

To szkoła (pracodawca) jest odpowiedzialna za naliczenie i wypłacenie odprawy emerytalnej.

Wypłata odprawy emerytalnej

Odprawa powinna zostać wypłacona w dniu rozwiązania stosunku pracy. Jej wysokość będzie obliczona na podstawie Twojego ostatniego miesięcznego wynagrodzenia.