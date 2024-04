Elise Mertens tanio skóry nie sprzedała. Belgijska tenisistka postawiła się liderce rankingu WTA. Jednak po ponad półtorej godziny gry to Iga Świątek uniosła do góry ręce w geście triumfu. Polka wygrała 6:3, 6:4 i awansowała do ćwierćfinału halowego turnieju WTA na kortach ziemnych w Stuttgarcie.