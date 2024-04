Everton rządzi w Liverpoolu. "The Toffees" w derbowym pojedynku pokonali "The Reds" 2:0. Po tej porażce podopieczni Juergena Kloppa tracą trzy punkty do prowadzącego w tabeli Arsenalu Londyn i wyprzedzają o jeden Manchester City, który rozegrał dwa spotkania mniej.