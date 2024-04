Piłkarze FC Saarbruecken grali do końca

Mecz odbył się 1 listopada. Wciąż aktualni mistrzowie Niemiec szybko wyszli na prowadzenie i wydawało się, że zdecydowany faworyt nie będzie miał żadnych problemów z pokonaniem "kopciuszka".

Gospodarze jednak nie załamali się szybko straconym golem. Najpierw w doliczonym czasie pierwszej połowy spotkania wyrównali na 1:1, a tuż przed gwizdkiem sędziego kończącym mecz strzelili zwycięską bramkę.

Cena wywoławcza 19,03 euro

Szefowie FC Saarbruecken wpadli na pomysł, by upamiętnić historyczny sukces, a przy okazji wesprzeć potrzebujących. W tym celu klub zorganizował specjalną aukcję. Będzie można na niej kupić kawałek murawy, na której Bayern doznał zawstydzającej porażki.

Wycinki o wymiarach 40x20 cm trafią do 600 osób, które złożą najwyższe oferty. Aukcja rozpoczyna się w piątek. Cena wywoławcza każdego z nich to 19,03 euro. Połowa dochodów trafi do jednej ze szkół podstawowych, a druga - na wskazany przez klub cel społeczny.

Piłkarze FC Saarbruecken tegoroczne rozgrywki o Puchar Niemiec zakończyli w półfinale, w którym przegrali z drugoligowym FC Kaiserslautern 0:2.