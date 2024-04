Szczęsny zarabia rocznie 6,5 mln euro

Aktualna umowa wiąże Szczęsnego z obecnym pracodawcą do końca czerwca 2025 roku. Zarówno 34-letni bramkarz, jak i szefowie Juventusu są zainteresowani dalszą współpracą. Jednak obie strony mają różne oczekiwania, co do przyszłych zarobków.

Obecnie "Stara Dama" za każdy rok gry przelewa na konto Szczęsnego 6,5 mln euro. Władze Juventusu w najbliższym czasie planują obniżenie budżetu płacowego i dlatego zaproponowali Polakowi znaczną obniżkę zarobków.

Szczęsny nie zgodził się na obniżkę pensji

Według włoskich mediów Juventus zaoferował Szczęsnemu przedłużenie kontraktu do czerwca 2026 roku z pensja na poziomie 4 milionów euro.

Taka propozycja nie potkała się z aprobatą reprezentanta Polski. Szczęsny nie przyjął warunków nowego kontraktu i na razie negocjacje zakończyły się fiaskiem.