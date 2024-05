Robert Lewandowski od dłuższego czasu powtarza, że nigdzie się nie rusza. Polak ma ważny kontrakt z Barceloną do czerwca 2026 roku. Na jego mocy zarobi w tym czasie co najmniej 58 mln euro. Nic więc dziwnego, że kapitan naszej kadry nie jest skory do żadnej przeprowadzki.