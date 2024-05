Xavi naraził się swojemu przełożonemu wypowiedzią na temat możliwości transferowych Barcelony. 44-letni trener powiedział, że obecnie katalońskiego klubu nie stać na kupowanie kogo chce.

Laporta zwolni Xaviego po zakończeniu sezonu

Te słowa podobno tak rozwścieczyły Laportę, że był on gotowy natychmiast zwolnić Xaviego. Ostatecznie do tego nie doszło, ale hiszpańskie media są przekonane, że stanie się to tuż po zakończeniu obecnego sezonu.

Kto przejmie ster w Barcelonie? Według najnowszych informacji kandydatów jest trzech. Sergio Conceicao z FC Porto, Thiago Motta z Bolonii oraz Roberto De Zerbi z Brighton.

Pierwszy z wymienionych szkoleniowców z obecnie prowadzoną drużyną trzykrotnie zdobył mistrzostwo Portugalii i puchar tego kraju. Drugi ze wspomnianych trenerów jest byłym piłkarzem Barcelony, który w tym sezonie doprowadził Bolognę do zajęcia miejsca w tabeli włoskiej Serie A gwarantującego grę w Lidze Mistrzów. Natomiast ostatni z kandydatów sprawił, że Brighton ugruntował swoją pozycję w środku stawki angielskiej Premier League.