Dwa gole Fodena, czwarty z rzędu triumf Man City

Piłkarze Manchesteru City szybko zabrali się do roboty. Już po nie całych dwudziestu minutach prowadzili 2:0. Oba gole dla "Obywateli" strzelił Phil Foden.

Goście tuż przed przerwą zdobyli bramkę kontaktową. Kapitalnym uderzeniem z przewrotki popisał się Nigeryjczyk Mohammed Kudus.

Reklama

Reklama

To jednak wszystko na co było stać w tym dniu ekipę z Londynu. W drugiej połowie "The Citizens" po raz trzeci trafili do siatki przyjezdnych i tym samym przypieczętowali swoje zwycięstwo.

To czarty mistrzowski tytuł z rzędu zdobyty przez Manchester City. Z Premier League żegnają się Luton Town, Burnley i Sheffield Utd.