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Dokarmiają gołębie z balkonów, a sąsiedzi mają dość. Czy można tego zakazać?

Maksymilian SarneckiTechnik weterynarii, miłośnik kotów i opiekun zwierząt z pasją. Specjalizuje się w tematyce zwierząt domowych, w tym także gatunków egzotycznych. W swoich tekstach łączy praktyczną wiedzę z codziennym doświadczeniem, podpowiadając, jak dbać o zdrowie, dobrostan i potrzeby pupili. Szczególnie bliskie są mu koty, ale z równym zaangażowaniem pisze o psach, gryzoniach, królikach, ptakach oraz mniej oczywistych domowych towarzyszach.
56 minut temu
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gołąb, balkon, taras, dokarmianie
Dokarmiają gołębie z balkonów, a sąsiedzi mają dość. Czy można tego zakazać?/Shutterstock
Dla jednych dokarmianie gołębi to wyraz troski o zwierzęta, dla innych źródło poważnych problemów. Mieszkańcy bloków coraz częściej skarżą się na hałas i zabrudzenia, które są skutkiem regularnego wysypywania jedzenia dla ptaków. Eksperci podkreślają, że dokarmianie gołębi z balkonów może prowadzić do konfliktów sąsiedzkich i nie zawsze służy samym ptakom.

Dlaczego gołębie tak chętnie odwiedzają balkony i parapety?

Gołębie szybko zapamiętują miejsca, w których regularnie znajdują pożywienie. Jeśli są dokarmiane, zaczynają wracać tam codziennie, a z czasem pojawia się ich coraz więcej, co może stać się uciążliwe dla mieszkańców.

Dokarmianie z balkonów wywołuje coraz więcej konfliktów sąsiedzkich

Coraz więcej mieszkańców bloków zwraca uwagę na problem dokarmiania ptaków na balkonach i parapetach. Skutkiem są często zabrudzenia, nieprzyjemny zapach oraz odchody, które trafiają na balkony sąsiadów. Takie sytuacje nierzadko prowadzą do konfliktów i interwencji ze strony spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Hałas, odchody i zniszczenia. Na co najczęściej skarżą się mieszkańcy?

Mieszkańcy najczęściej skarżą się na odchody pozostawiane przez gołębie, które brudzą balkony, parapety i elewacje budynków. Problemem bywa także hałas związany z obecnością większych skupisk ptaków oraz resztki pokarmu przyciągające owady i inne zwierzęta. Zdarza się również, że gołębie próbują zakładać gniazda w pobliżu okien i balkonów, co dodatkowo zwiększa uciążliwość.

Czy regularne dokarmianie szkodzi samym gołębiom? Eksperci apelują o rozsądek

Eksperci zwracają uwagę, że stałe dokarmianie gołębi może przynosić więcej szkody niż pożytku. Sprzyja wzrostowi liczby ptaków i rozprzestrzenianiu się chorób, a podawanie chleba czy resztek ludzkiego jedzenia może negatywnie wpływać na ich zdrowie.

Dodatkowo regularne wysypywanie jedzenia na balkonach może prowadzić do uzależnienia ptaków od człowieka i ograniczać naturalną potrzebę samodzielnego zdobywania pożywienia.

Czy wspólnota mieszkaniowa może zakazać dokarmiania gołębi?

Niektóre wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe wprowadzają zasady dotyczące utrzymania czystości oraz zachowań uciążliwych dla sąsiadów. Jeśli dokarmianie ptaków powoduje hałas, zabrudzenia lub inne niedogodności, zarządca może podjąć odpowiednie działania. Dlatego warto zapoznać się z regulaminem obowiązującym w danym budynku.

Czy za dokarmianie ptaków można dostać mandat?

Samo dokarmianie ptaków nie jest zakazane, ale jeśli prowadzi do zabrudzeń lub problemów sanitarnych, może skutkować interwencją odpowiednich służb. Wiele zależy od skali uciążliwości oraz obowiązujących przepisów.

Jak ograniczyć obecność gołębi na balkonie?

Aby ograniczyć obecność gołębi na balkonie, warto przede wszystkim zadbać o to, by nie mały dostępu do pożywienia. Pomocne mogą być również:

  • regularne usuwanie resztek jedzenia i sprzątanie balkonu,
  • zabezpieczenie miejsc, w których ptaki mogłyby budować gniazda,
  • stosowanie kolców przeznaczonych do odstraszania ptaków w miejscach ich częstego przesiadywania,
  • montaż siatek ochronnych lub innych zabezpieczeń na balkonach i parapetach,
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  • usuwanie przedmiotów, które mogą służyć gołębiom jako schronienie lub miejsc do odpoczynku.

Chęć pomocy zwierzętom nie powinna utrudniać życia sąsiadom

Należy pamiętać, że pomaganie zwierzętom powinno uwzględniać również komfort innych mieszkańców. Nawet dobre intencje mogą prowadzić do niepożądanych skutków. Nadmierne dokarmienie gołębi z balkonów często powoduje uciążliwości, dlatego troska o ptaki powinna iść w parze z poszanowaniem ludzi mieszkających w najbliższym otoczeniu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ptakidokarmianiebalkongołębie
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