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Skuteczny domowy odstraszacz na muchy. Wystarczą dwa składniki z kuchni

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 11:38
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Muchy
Naturalny odstraszacz na muchy. Cytryna i goździki/ShutterStock
Zmagasz się z uciążliwymi owadami wpadającymi przez otwarte okna? Zamiast sięgać po chemiczne preparaty, wypróbuj prosty i naturalny trik z wykorzystaniem składników, które masz w kuchni. Połączenie cytryny i goździków skutecznie odstraszy muchy intensywnym zapachem.

Dlaczego muchy w domu to problem?

Wlatujące muchy do domu to nie tylko uciążliwy problem, ale także zagrożenia dla zdrowia. Te pospolite owady roznoszą bakterie, pozostawiając zarazki bezpośrednio na jedzeniu, co może spowodować wiele problemów zdrowotnych. Właśnie z tego powodu, tak wiele osób poszukuje sprawdzonych, domowych sposobów, by ograniczyć ich obecność w domu.

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Jak działa domowy sposób z cytryny i goździków?

Jednym z popularniejszych jest połączenie cytryny i goździków. Muchy nie przepadają za intensywnymi zapachami, dlatego ten korzenno-cytrusowy aromat zdecydowanie im nie sprzyja, a wręcz zniechęca je do przebywania w pobliżu okien, drzwi czy stołu.

Wybierając naturalne rozwiązania zamiast chemicznych aerozoli, dbasz nie tylko o bezpieczeństwo żywności, ale także o zdrowie domowników i zwierząt domowych. Intensywny aromat cytrusów połączony z goździkami nie tylko skutecznie płoszy owady, ale również działa jak naturalny odświeżacz powietrza, neutralizując przykre zapachy w pomieszczeniu i wprowadzając przyjemny, korzenny klimat.

Jak przygotować naturalny odstraszacz much?

Przygotowanie takiego naturalnego odstraszacza jest bardzo proste. Wystarczy przekroić cytrynę na pół lub grube plastry i wbić w jej miąższ kilkanaście suszonych goździków. Tak przygotowane połówki można położyć na parapecie, blacie kuchennym bądź w pobliżu miejsc, przez które muchy najczęściej dostają się do wnętrza. Gdy cytryna zacznie wysychać i tracić swój zapach, warto zastępować ją świeżą.

Źródło: Top.pl

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Źródło dziennik.pl
Tematy: cytrynagoździkiMuchy
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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