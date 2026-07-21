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Nowy gatunek? Naukowcy nie mają wątpliwości, sensacyjne ustalenia

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:48
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Królik iberyjski
Królik iberyjski/Shutterstock
Sensacyjne ustalenia. Hiszpańscy biolodzy chcą uznania królika występującego na Półwyspie Iberyjskim za zupełnie nowy gatunek. W działaniach tych wspierają ich naukowcy z Portugalii oraz z Wielkiej Brytanii.

Jak przekazał Rafael Villafuerte, biolog z Hiszpańskiej Narodowej Rady Badań Naukowych (CSIC), królik iberyjski posiadający status podgatunku (Oryctolagus algirus) to w rzeczywistości odrębny gatunek niż królik europejski (Oryctolagus cuniculus).

Naukowcy: Podział genetyczny sięga 2 milionów lat

Naukowiec cytowany w poniedziałek przez regionalną gazetę "Diario de Leon" zaznaczył, że królik iberyjski różni się od europejskiego kilkoma cechami: jest mniejszy, mniej przystosowany do życia na terenach ludzkiej aktywności, a także powoduje mniej szkód. Mięso obu gatunków różni się też smakiem, dodał.

Autorzy studium wskazali na fakt, że region Leonu jest w rzeczywistości granicą pomiędzy populacjami obu gatunków królika. Szacują, że oddzieliły się one od siebie genetycznie około 2 mln lat temu.

Studia hiszpańskich badaczy dowodzą, że do izolacji gatunków doszło poprzez powstanie dwóch "polodowcowych obszarów schronienia". Króliki iberyjskie znalazły się w rejonie Zatoki Kadyksu, na południowym zachodzie półwyspu, zaś króliki europejskie – w rejonie doliny rzeki Ebro, na północnym wschodzie. Z czasem obszar ich występowania ulegał zmianom.

Różnice w geograficznym występowaniu obu gatunków

Villafuerte wyjaśnił, że w Hiszpanii najpowszechniejsza obecność królika iberyjskiego występuje obecnie we wspólnotach autonomicznych Kastylii i Leonu oraz Estremadury.

Biolog podkreślił, że Półwysep Iberyjski jest domem dla dwóch gatunków królika. Dodał, że różnice w geograficznym występowaniu obu gatunków zostały opisane przez niego i biologów z CSIC w artykule opublikowanym w tym roku na łamach naukowego pisma "Biological Conservation".

Granica kontaktu obu gatunków występuje dziś w sposób wyraźny na linii biegnącej przez Półwysep Iberyjski z północnego zachodu na południowy wschód – dodał Villafuerte.

Obserwacje hiszpańskich naukowców potwierdzają biolodzy z Wielkiej Brytanii oraz Portugalii. w tym drugim kraju występuje współcześnie liczna populacja królików iberyjskich.

Spadek populacji królika iberyjskiego

Cytowani przez lizboński dziennik "Publico" biolodzy z Portugalii odnotowali, że gatunek królika iberyjskiego żyje dziś w naturalnych warunkach tylko w tym kraju, zaś w Hiszpanii jedynie w jej zachodnich prowincjach.

Wskazali, że królik iberyjski jest mniejszy i lżejszy od europejskiego i średnio rodzi mniejsze mioty. Populacja tego pierwszego gatunku, jak twierdzą naukowcy, spada, podczas gdy liczebność królika europejskiego utrzymuje się od lat na stabilnym poziomie.

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Źródło PAP
Tematy: naukowcyzwierzętanowy gatunekKrólik
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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