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Coraz więcej osób wybiera jeża pigmejskiego. O tym trzeba wiedzieć

Maksymilian SarneckiTechnik weterynarii, miłośnik kotów i opiekun zwierząt z pasją. Specjalizuje się w tematyce zwierząt domowych, w tym także gatunków egzotycznych. W swoich tekstach łączy praktyczną wiedzę z codziennym doświadczeniem, podpowiadając, jak dbać o zdrowie, dobrostan i potrzeby pupili. Szczególnie bliskie są mu koty, ale z równym zaangażowaniem pisze o psach, gryzoniach, królikach, ptakach oraz mniej oczywistych domowych towarzyszach.
dzisiaj, 16:46
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jeż
jeż/ShutterStock
Jeż pigmejski z roku na rok zyskuje popularność jako zwierzę domowe. Niewielkie rozmiary i nietypowy wygląd sprawiają, że wiele osób rozważa jego zakup. To jednak nie jest pupil, który będzie odpowiedni dla każdego. Prowadzi nocny tryb życia, ma specyficzne wymagania dotyczące temperatury, żywienia i warunków utrzymania. Przed podjęciem decyzji warto poznać jego potrzeby.

Jeż pigmejski nie występuje naturalnie w polskiej przyrodzie. Jest odmianą hodowlaną wywodzącą się od afrykańskich gatunków jeży. Z tego powodu nie powinien być wypuszczany na wolność, ponieważ nie poradzi sobie w naszym klimacie.

Jaki ma charakter?

Większość jeży jest spokojna i ciekawska, ale potrzebuje czasu, aby zaufać opiekunowi. Nie są to zwierzęta lubiące ciągłe noszenie na rękach. Największą aktywność wykazują wieczorem i w nocy, dlatego osoby oczekujące zwierzaka aktywnego w ciągu dnia mogą się rozczarować.

Jak przygotować miejsce do życia

Najlepiej sprawdza się przestronne terrarium lub odpowiednio duży kojec z kryjówką, kołowrotkiem o pełnym bieżniku, miskami oraz poidełkiem. Temperatura otoczenia powinna być stabilna, ponieważ zbyt niska może być niebezpieczna dla zdrowia zwierzęcia.

Co je jeż pigmejski?

Podstawę diety stanowi wysokiej jakości karma dla owadożerców lub odpowiednio dobrana karma dla kotów uzupełniona owadami karmowymi. Przysmaki powinny być jedynie dodatkiem. Należy unikać mleka, słodyczy i wysoko przetworzonej żywności.

Czy wymaga dużo pielęgnacji?

Jeż sam dba o czystość, jednak opiekun powinien regularnie sprzątać wybieg, kontrolować długość pazurów oraz obserwować stan skóry i kolców. Kąpiele wykonuje się wyłącznie wtedy, gdy są naprawdę konieczne.

Najczęstsze błędy

Do częstych błędów należą zbyt niska temperatura, niewłaściwa dieta, brak miejsca do ruchu oraz kupowanie zwierzęcia bez wcześniejszego zapoznania się z jego potrzebami. Problemy wynikają również z budzenia jeża w ciągu dnia, gdy naturalnie odpoczywa.

Czy jeż pigmejski jest odpowiedni dla dzieci?

Może mieszkać z rodziną, ale najlepiej odnajduje się u starszych dzieci i dorosłych, którzy potrafią uszanować jego nocny tryb życia oraz potrzebę spokoju.

Jeż pigmejski to interesujące zwierzę o wyjątkowych zwyczajach. Nie wymaga spacerów, ale potrzebuje odpowiednich warunków, właściwej diety i cierpliwego opiekuna. Dobrze przygotowany dom pozwala mu żyć bezpiecznie i komfortowo przez wiele lat.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: jeż
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