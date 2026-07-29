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Najczęstsze błędy w żywieniu psów i kotów

Maksymilian SarneckiTechnik weterynarii, miłośnik kotów i opiekun zwierząt z pasją. Specjalizuje się w tematyce zwierząt domowych, w tym także gatunków egzotycznych. W swoich tekstach łączy praktyczną wiedzę z codziennym doświadczeniem, podpowiadając, jak dbać o zdrowie, dobrostan i potrzeby pupili. Szczególnie bliskie są mu koty, ale z równym zaangażowaniem pisze o psach, gryzoniach, królikach, ptakach oraz mniej oczywistych domowych towarzyszach.
56 minut temu
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pies
pies/Shutterstock
Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na zdrowie, odporność oraz długość życia psów i kotów. W gabinetach weterynaryjnych bardzo często spotyka się zwierzęta, u których problemy zdrowotne wynikają nie z chorób zakaźnych, ale z błędów żywieniowych. Nadwaga, cukrzyca, schorzenia stawów, problemy z nerkami czy zaburzenia trawienne często są konsekwencją nieodpowiedniej diety. Świadomy opiekun powinien wiedzieć, jakich błędów unikać i jak komponować codzienny jadłospis swojego pupila.

Dokarmianie resztkami ze stołu

Choć dzielenie się jedzeniem z pupilem wydaje się niewinnym gestem, resztki z ludzkiego stołu zawierają zwykle zbyt dużo soli, tłuszczu oraz przypraw. Psy i koty mają inne wymagania żywieniowe niż ludzie. Regularne podawanie resztek może prowadzić do nadwagi, zapalenia trzustki, biegunek oraz niedoborów składników odżywczych. Zamiast resztek warto wybierać pełnoporcjowe karmy lub zdrowe przysmaki przeznaczone dla zwierząt.

Podawanie produktów toksycznych

Nie każdy opiekun wie, że wiele produktów spożywczych jest dla zwierząt niebezpiecznych. Do najczęściej wymienianych należą czekolada, cebula, czosnek, winogrona, rodzynki, awokado, alkohol oraz produkty zawierające ksylitol. Mogą one powodować uszkodzenie wątroby, nerek, układu nerwowego, a nawet doprowadzić do śmierci zwierzęcia. W przypadku podejrzenia zatrucia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Nieodpowiedni dobór karmy

Nie istnieje jedna uniwersalna karma dla wszystkich zwierząt. Szczenięta i kocięta potrzebują większej ilości energii i białka, seniorzy wymagają diety wspierającej stawy i narządy wewnętrzne, a zwierzęta chore często muszą stosować specjalistyczne diety weterynaryjne. Wybór karmy powinien uwzględniać wiek, rasę, poziom aktywności, masę ciała oraz stan zdrowia.

Zbyt wiele smakołyków

Przysmaki świetnie sprawdzają się podczas szkolenia lub jako nagroda, jednak ich nadmiar prowadzi do nadmiernego spożycia kalorii. Smakołyki nie powinny przekraczać około 10% dziennego zapotrzebowania energetycznego. Warto wybierać produkty o prostym składzie i uwzględniać ich kaloryczność w codziennym bilansie diety.

Brak kontroli masy ciała

Regularne ważenie psa lub kota pozwala szybko zauważyć niepokojące zmiany. Otyłość zwiększa ryzyko cukrzycy, chorób serca, zwyrodnień stawów oraz skraca długość życia. Równie niebezpieczna jest nagła utrata masy ciała, która może świadczyć o poważnej chorobie.

Za mało wody

Stały dostęp do świeżej i czystej wody jest podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Odwodnienie może prowadzić do zaburzeń pracy nerek, układu moczowego i pokarmowego. Szczególnie koty mają naturalnie niewielkie pragnienie, dlatego warto zachęcać je do picia poprzez fontanny lub dodatek mokrej karmy.

Samodzielna suplementacja

Podawanie witamin i suplementów bez konsultacji z lekarzem weterynarii nie zawsze przynosi korzyści. Nadmiar niektórych witamin i minerałów może być równie szkodliwy jak ich niedobór. Suplementacja powinna być dostosowana do potrzeb konkretnego zwierzęcia.

Prawidłowe żywienie jest inwestycją w zdrowie zwierzęcia. Odpowiednio dobrana dieta, kontrola masy ciała, ograniczenie smakołyków oraz unikanie produktów toksycznych znacząco zmniejszają ryzyko wielu chorób. W razie wątpliwości warto skonsultować sposób żywienia z lekarzem lub technikiem weterynarii. Regularna profilaktyka i świadome decyzje żywieniowe pomagają zapewnić psu lub kotu długie, zdrowe i aktywne życie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pies
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