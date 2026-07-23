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Maltańczyk - niewielki pies o wielkim sercu. Charakter, pielęgnacja i najważniejsze informacje

Maksymilian SarneckiTechnik weterynarii, miłośnik kotów i opiekun zwierząt z pasją. Specjalizuje się w tematyce zwierząt domowych, w tym także gatunków egzotycznych. W swoich tekstach łączy praktyczną wiedzę z codziennym doświadczeniem, podpowiadając, jak dbać o zdrowie, dobrostan i potrzeby pupili. Szczególnie bliskie są mu koty, ale z równym zaangażowaniem pisze o psach, gryzoniach, królikach, ptakach oraz mniej oczywistych domowych towarzyszach.
dzisiaj, 05:54
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Maltańczyk
Maltańczyk/Shutterstock
Maltańczyk to jedna z najpopularniejszych ras psów do towarzystwa. Przyciąga uwagę śnieżnobiałą sierścią, łagodnym usposobieniem i silnym przywiązaniem do opiekuna. Choć jest niewielki, potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, codziennej aktywności i bliskiego kontaktu z człowiekiem. Sprawdź, dla kogo będzie dobrym wyborem i na co warto zwrócić uwagę przed przyjęciem go do domu.

Historia maltańczyka sięga wielu stuleci. Psy przypominające współczesne maltańczyki były znane już w starożytności i cenione jako psy do towarzystwa. Mimo nazwy ich pochodzenie nie jest jednoznaczne, jednak od wieków kojarzone są z regionem Morza Śródziemnego.

Wygląd

Maltańczyk waży zwykle od 3 do 4 kilogramów. Charakterystyczną cechą rasy jest długa, jedwabista, biała sierść pozbawiona podszerstka. Oczy są ciemne i wyraziste, a nos czarny, co nadaje psu charakterystyczny wygląd.

Charakter

To pies pogodny, czuły i bardzo oddany rodzinie. Lubi przebywać blisko ludzi i źle znosi długą samotność. Chętnie się bawi, szybko uczy nowych komend i dobrze odnajduje się zarówno w mieszkaniu, jak i domu z ogrodem.

Czy maltańczyk nadaje się dla dzieci?

Przy odpowiednim traktowaniu dobrze dogaduje się z dziećmi. Ze względu na niewielkie rozmiary należy jednak uczyć najmłodszych delikatnego obchodzenia się z psem, aby uniknąć przypadkowych urazów.

Pielęgnacja

Długa sierść wymaga regularnego szczotkowania, najlepiej codziennie lub co drugi dzień. Wielu właścicieli decyduje się na krótsze strzyżenie, które ułatwia pielęgnację. Ważne jest również regularne czyszczenie okolic oczu, uszu oraz przycinanie pazurów.

Zdrowie

Maltańczyki są zwykle długowieczne i często dożywają 12-15 lat, a niektóre jeszcze więcej. Jak każda rasa mogą być jednak predysponowane do niektórych schorzeń, dlatego warto wykonywać regularne badania kontrolne i korzystać z opieki lekarza weterynarii.

Aktywność

Mimo niewielkich rozmiarów maltańczyk potrzebuje codziennych spacerów i zabawy. Nie wymaga intensywnego wysiłku, ale lubi aktywnie spędzać czas z opiekunem.

Dla kogo będzie dobrym wyborem?

Maltańczyk sprawdzi się u osób starszych, rodzin z dziećmi oraz singli. To pies, który najlepiej czuje się tam, gdzie może uczestniczyć w codziennym życiu domowników. Nie jest odpowiedni dla osób, które przez większość dnia przebywają poza domem.

Maltańczyk to inteligentny, łagodny i rodzinny pies, który odwdzięcza się ogromnym przywiązaniem. Wymaga systematycznej pielęgnacji, ale w zamian oferuje wierne towarzystwo i pogodny charakter, dzięki czemu od lat pozostaje jedną z najbardziej lubianych ras.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pies
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