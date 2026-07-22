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Najbardziej inteligentne zwierzęta świata. Ich umiejętności zaskakują nawet naukowców

Maksymilian SarneckiTechnik weterynarii, miłośnik kotów i opiekun zwierząt z pasją. Specjalizuje się w tematyce zwierząt domowych, w tym także gatunków egzotycznych. W swoich tekstach łączy praktyczną wiedzę z codziennym doświadczeniem, podpowiadając, jak dbać o zdrowie, dobrostan i potrzeby pupili. Szczególnie bliskie są mu koty, ale z równym zaangażowaniem pisze o psach, gryzoniach, królikach, ptakach oraz mniej oczywistych domowych towarzyszach.
dzisiaj, 20:19
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Delfiny
Delfiny/Shutterstock
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu uważano, że planowanie, używanie narzędzi czy rozwiązywanie problemów to cechy zarezerwowane dla człowieka. Dziś naukowcy wiedzą, że wiele gatunków zwierząt potrafi uczyć się przez całe życie, przekazywać wiedzę kolejnym pokoleniom, komunikować się w złożony sposób i podejmować decyzje wymagające analizy. Badania nad inteligencją zwierząt zmieniają nasze spojrzenie na świat przyrody i pokazują, że natura stworzyła wiele różnych form umysłu.

Czym jest inteligencja zwierząt?

Inteligencja zwierząt nie polega na tym, że potrafią wykonywać ludzkie zadania. Każdy gatunek rozwija zdolności, które pomagają mu przetrwać. Dlatego naukowcy nie tworzą jednego rankingu inteligencji, lecz badają pamięć, komunikację, uczenie się, planowanie, współpracę oraz używanie narzędzi.

Jeszcze w XX wieku wiele niezwykłych zachowań tłumaczono instynktem. Współczesne badania pokazują jednak, że liczne gatunki potrafią analizować sytuację, wyciągać wnioski z doświadczeń i zmieniać zachowanie, gdy warunki się zmieniają.

To oznacza, że inteligencja nie jest wyłącznie ludzką cechą. W świecie zwierząt przybiera ona wiele różnych form.

Szympansy - mistrzowie narzędzi i współpracy

Szympansy są najbliższymi krewnymi człowieka. W naturze wykorzystują patyki do wyciągania termitów, kamienie do rozbijania orzechów i liście jako prowizoryczne gąbki. Młode uczą się tych umiejętności od starszych osobników, co przypomina przekazywanie tradycji.

Badania wykazały również, że szympansy planują działania, współpracują podczas zdobywania pożywienia oraz okazują empatię wobec rannych członków grupy.

Delfiny - podwodni geniusze

Delfiny komunikują się za pomocą gwizdów i kliknięć. Każdy osobnik posiada charakterystyczny sygnał przypominający imię. Potrafią współpracować podczas polowań, pomagać rannym członkom stada i uczyć się poprzez obserwację.

To jedne z nielicznych zwierząt rozpoznających własne odbicie w lustrze, co uznaje się za oznakę rozwiniętej samoświadomości.

Kruki - ptaki, które planują przyszłość

Kruki potrafią wybierać narzędzia, które wykorzystają dopiero później. Ukrywają zapasy jedzenia i przenoszą je, jeśli zauważą, że ktoś je obserwował.

Zapamiętują twarze ludzi przez wiele lat i ostrzegają inne ptaki przed osobami, które wcześniej stanowiły zagrożenie.

Ośmiornice - niezwykłe umysły z głębin

Otwieranie słoików, rozwiązywanie prostych łamigłówek czy ucieczki z akwariów sprawiły, że ośmiornice stały się bohaterkami wielu badań. Ich układ nerwowy jest wyjątkowy, ponieważ większość neuronów znajduje się w ramionach.

Potrafią uczyć się metodą prób i błędów oraz zapamiętywać skuteczne rozwiązania problemów.

Słonie - pamięć, emocje i więzi

Słonie zapamiętują lokalizację wodopojów nawet po wielu latach, rozpoznają głosy innych osobników i tworzą bardzo silne więzi rodzinne.

Obserwowano zachowania przypominające żałobę - zwierzęta wracają do miejsc śmierci członków stada i dotykają ich kości trąbami.

Papugi, psy, pszczoły i mrówki

Papugi rozpoznają kolory, kształty i liczby, a niektóre rozumieją znaczenie wielu słów. Psy doskonale odczytują emocje człowieka i uczą się setek komend.

Pszczoły przekazują informacje o położeniu kwiatów za pomocą charakterystycznego tańca, natomiast mrówki tworzą niezwykle zorganizowane społeczności z podziałem obowiązków.

Czy zwierzęta są świadome?

Coraz więcej badań sugeruje, że wiele gatunków odczuwa emocje, przewiduje skutki swoich działań i podejmuje decyzje wykraczające poza prosty instynkt.

Nie oznacza to jednak, że myślą tak jak ludzie. Ich inteligencja rozwijała się w innych warunkach i służy innym celom.

Opisane zjawiska są stale badane przez naukowców. Nowe obserwacje pokazują, że zdolności poznawcze wielu gatunków są większe, niż wcześniej przypuszczano, a każda kolejna publikacja dostarcza nowych przykładów uczenia się, pamięci i współpracy.

Każde kolejne odkrycie pokazuje, że świat zwierząt jest znacznie bardziej złożony, niż sądzono jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Kruki planują, delfiny współpracują, ośmiornice rozwiązują problemy, a szympansy przekazują wiedzę kolejnym pokoleniom.

Lekcją płynącą z tych badań jest świadomość, że inteligencja ma wiele oblicz. Nie da się jej mierzyć jedną miarą, ponieważ każde zwierzę wykształciło zdolności najlepiej odpowiadające jego środowisku. Im więcej dowiadujemy się o zwierzętach, tym bardziej okazuje się, że człowiek nie jest jedyną istotą zdolną do złożonego myślenia.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: zwierzętainteligencja
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