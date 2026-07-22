Dlaczego kot ugniata łapami? To zachowanie ma kilka zaskakujących wyjaśnień

To wspomnienie z kocięctwa

Kocięta ugniatają brzuch matki podczas karmienia, pobudzając wypływ mleka. Ten odruch często pozostaje z kotem przez całe życie i pojawia się wtedy, gdy zwierzę czuje się spokojnie i bezpiecznie.

Oznaka zaufania

Kot ugniatający kolana opiekuna zwykle okazuje przywiązanie. Często towarzyszy temu mruczenie, przymykanie oczu i pełne rozluźnienie.

Instynkt dzikich przodków

Przodkowie kotów ugniatali trawę i liście, przygotowując miejsce do odpoczynku. Dzisiejsze koty zachowały część tego zachowania.

Feromony

Na opuszkach łap znajdują się gruczoły zapachowe. Ugniatając, kot zostawia feromony, oznaczając miejsce jako bezpieczne.

Czy to oznaka stresu?

Zwykle nie. Jeżeli jednak zachowanie staje się natrętne lub towarzyszą mu inne niepokojące objawy, warto skonsultować się z weterynarzem.

Czy trzeba oduczać?

Eksperci nie zalecają oduczania kota. Jeśli wysuwa pazury, można położyć na kolanach koc lub zachęcić go do korzystania z legowiska.

Ugniatanie łapami jest jednym z najbardziej charakterystycznych zachowań kotów. Najczęściej świadczy o poczuciu bezpieczeństwa, zaufaniu i dobrym samopoczuciu.