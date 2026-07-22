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Dlaczego kot ugniata łapami? To zachowanie ma kilka zaskakujących wyjaśnień

Maksymilian SarneckiTechnik weterynarii, miłośnik kotów i opiekun zwierząt z pasją. Specjalizuje się w tematyce zwierząt domowych, w tym także gatunków egzotycznych. W swoich tekstach łączy praktyczną wiedzę z codziennym doświadczeniem, podpowiadając, jak dbać o zdrowie, dobrostan i potrzeby pupili. Szczególnie bliskie są mu koty, ale z równym zaangażowaniem pisze o psach, gryzoniach, królikach, ptakach oraz mniej oczywistych domowych towarzyszach.
dzisiaj, 20:27
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Czarny kot
Czarny kot/Shutterstock
Każdy właściciel kota choć raz widział, jak jego pupil rytmicznie ugniata łapami koc, poduszkę lub kolana opiekuna. To naturalne zachowanie ma swoje korzenie w kocięctwie i najczęściej świadczy o poczuciu bezpieczeństwa. Behawioryści podkreślają jednak, że ugniatanie może pełnić także inne funkcje.

To wspomnienie z kocięctwa

Kocięta ugniatają brzuch matki podczas karmienia, pobudzając wypływ mleka. Ten odruch często pozostaje z kotem przez całe życie i pojawia się wtedy, gdy zwierzę czuje się spokojnie i bezpiecznie.

Oznaka zaufania

Kot ugniatający kolana opiekuna zwykle okazuje przywiązanie. Często towarzyszy temu mruczenie, przymykanie oczu i pełne rozluźnienie.

Instynkt dzikich przodków

Przodkowie kotów ugniatali trawę i liście, przygotowując miejsce do odpoczynku. Dzisiejsze koty zachowały część tego zachowania.

Feromony

Na opuszkach łap znajdują się gruczoły zapachowe. Ugniatając, kot zostawia feromony, oznaczając miejsce jako bezpieczne.

Czy to oznaka stresu?

Zwykle nie. Jeżeli jednak zachowanie staje się natrętne lub towarzyszą mu inne niepokojące objawy, warto skonsultować się z weterynarzem.

Czy trzeba oduczać?

Eksperci nie zalecają oduczania kota. Jeśli wysuwa pazury, można położyć na kolanach koc lub zachęcić go do korzystania z legowiska.

Ugniatanie łapami jest jednym z najbardziej charakterystycznych zachowań kotów. Najczęściej świadczy o poczuciu bezpieczeństwa, zaufaniu i dobrym samopoczuciu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Kot
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