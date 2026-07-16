Dlaczego kot liże drugiego kota? Oto co oznacza to zachowanie

Specjaliści określają to zachowanie mianem allogroomingu, czyli wzajemnej pielęgnacji. Koty, które darzą się zaufaniem, często myją sobie nawzajem głowę, kark i uszy. To miejsca, do których zwierzęciu trudno dotrzeć samodzielnie. W ten sposób koty nie tylko pomagają sobie utrzymać sierść w dobrej kondycji, ale również wzmacniają relacje.

Wspólny zapach oznacza bezpieczeństwo

Koty rozpoznają członków swojej grupy między innymi po zapachu. Lizanie pomaga wymieniać zapachy, dzięki czemu zwierzęta czują się bezpieczniej i łatwiej identyfikują swoich towarzyszy. Jest to szczególnie widoczne u kotów mieszkających razem od dłuższego czasu.

Sposób na wyciszenie

Delikatne lizanie może działać uspokajająco. Po intensywnej zabawie, stresującym wydarzeniu lub zmianach w otoczeniu koty często szukają kontaktu z zaufanym towarzyszem. Wzajemna pielęgnacja pomaga obniżyć napięcie i sprzyja odpoczynkowi.

Czy lizanie zawsze oznacza przyjaźń?

Nie zawsze. Zdarza się, że spokojne lizanie nagle kończy się lekkim ugryzieniem lub krótką przepychanką. Nie musi to oznaczać poważnego konfliktu – często jest to element normalnej komunikacji między kotami. Jeśli jednak pojawia się syczenie, wyrywanie sierści lub wyraźna agresja, warto uważniej obserwować relacje zwierząt.

Kiedy warto skonsultować się z weterynarzem?

Niepokój powinno wzbudzić natarczywe lizanie jednego miejsca na ciele drugiego kota, zwłaszcza jeśli prowadzi do wyłysień, podrażnień skóry lub ran. Takie zachowanie może mieć związek z bólem, świądem albo innymi problemami zdrowotnymi i wymaga konsultacji z lekarzem weterynarii.

Jak wspierać dobre relacje między kotami?

Każdy kot powinien mieć własną miskę, kuwetę oraz miejsce do odpoczynku. W domu warto zapewnić kilka kryjówek, drapaki i miejsca do wspinaczki. Odpowiednia przestrzeń ogranicza stres i sprzyja budowaniu pozytywnych relacji między zwierzętami.

Jeśli dwa koty regularnie się liżą, najczęściej jest to oznaka zaufania, akceptacji i silnej więzi. Wzajemna pielęgnacja pomaga utrzymać sierść w dobrej kondycji, buduje poczucie bezpieczeństwa i wzmacnia relacje społeczne. Dopiero gdy lizaniu towarzyszy agresja lub pojawiają się zmiany skórne, warto skonsultować się z lekarzem weterynarii.