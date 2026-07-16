Dziennik Gazeta Prawana logo

Dlaczego kot liże drugiego kota? Oto co oznacza to zachowanie

Maksymilian SarneckiTechnik weterynarii, miłośnik kotów i opiekun zwierząt z pasją. Specjalizuje się w tematyce zwierząt domowych, w tym także gatunków egzotycznych. W swoich tekstach łączy praktyczną wiedzę z codziennym doświadczeniem, podpowiadając, jak dbać o zdrowie, dobrostan i potrzeby pupili. Szczególnie bliskie są mu koty, ale z równym zaangażowaniem pisze o psach, gryzoniach, królikach, ptakach oraz mniej oczywistych domowych towarzyszach.
57 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
kot Syros Grecja
To nie żart. Możesz spędzić miesiąc na darmo na greckiej wyspie. Warunek? Musisz lubić zwierzęta /Shutterstock
Wielu opiekunów kotów z zainteresowaniem obserwuje, jak ich pupile wzajemnie się liżą. Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kotami, takie zachowanie może wydawać się zagadkowe. Czy to oznaka przyjaźni, próba dominacji, a może sygnał problemów zdrowotnych? W większości przypadków odpowiedź jest bardzo pozytywna – wzajemne lizanie jest naturalnym elementem kociego życia społecznego.

Specjaliści określają to zachowanie mianem allogroomingu, czyli wzajemnej pielęgnacji. Koty, które darzą się zaufaniem, często myją sobie nawzajem głowę, kark i uszy. To miejsca, do których zwierzęciu trudno dotrzeć samodzielnie. W ten sposób koty nie tylko pomagają sobie utrzymać sierść w dobrej kondycji, ale również wzmacniają relacje.

Wspólny zapach oznacza bezpieczeństwo

Koty rozpoznają członków swojej grupy między innymi po zapachu. Lizanie pomaga wymieniać zapachy, dzięki czemu zwierzęta czują się bezpieczniej i łatwiej identyfikują swoich towarzyszy. Jest to szczególnie widoczne u kotów mieszkających razem od dłuższego czasu.

Sposób na wyciszenie

Delikatne lizanie może działać uspokajająco. Po intensywnej zabawie, stresującym wydarzeniu lub zmianach w otoczeniu koty często szukają kontaktu z zaufanym towarzyszem. Wzajemna pielęgnacja pomaga obniżyć napięcie i sprzyja odpoczynkowi.

Czy lizanie zawsze oznacza przyjaźń?

Nie zawsze. Zdarza się, że spokojne lizanie nagle kończy się lekkim ugryzieniem lub krótką przepychanką. Nie musi to oznaczać poważnego konfliktu – często jest to element normalnej komunikacji między kotami. Jeśli jednak pojawia się syczenie, wyrywanie sierści lub wyraźna agresja, warto uważniej obserwować relacje zwierząt.

Kiedy warto skonsultować się z weterynarzem?

Niepokój powinno wzbudzić natarczywe lizanie jednego miejsca na ciele drugiego kota, zwłaszcza jeśli prowadzi do wyłysień, podrażnień skóry lub ran. Takie zachowanie może mieć związek z bólem, świądem albo innymi problemami zdrowotnymi i wymaga konsultacji z lekarzem weterynarii.

Jak wspierać dobre relacje między kotami?

Każdy kot powinien mieć własną miskę, kuwetę oraz miejsce do odpoczynku. W domu warto zapewnić kilka kryjówek, drapaki i miejsca do wspinaczki. Odpowiednia przestrzeń ogranicza stres i sprzyja budowaniu pozytywnych relacji między zwierzętami.

Jeśli dwa koty regularnie się liżą, najczęściej jest to oznaka zaufania, akceptacji i silnej więzi. Wzajemna pielęgnacja pomaga utrzymać sierść w dobrej kondycji, buduje poczucie bezpieczeństwa i wzmacnia relacje społeczne. Dopiero gdy lizaniu towarzyszy agresja lub pojawiają się zmiany skórne, warto skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Kot
Powiązane
Kot, wychodzący, przyroda
Czy kot powinien wychodzić z domu? Eksperci wskazują na zagrożenia
Nie wszystko, co chłodzi latem, jest dobre dla kota. Tych produktów lepiej nie podawaj
Czy kot może jeść truskawki, arbuza i lody? Sprawdź, co jest bezpieczne dla pupila
kot opiekun właściciel zwierzę
Czy kot rozpoznaje swoje imię? Naukowcy sprawdzili, jak reagują koty
Maksymilian Sarnecki
Zobacz wszystkie artykuły tego autora10 rzeczy, których pies nigdy nie powinien jeść - kompletny poradnik dla właścicieli »
Zobacz
|
"Zawodowcy"
Nowy thriller akcji od mistrza gatunku. Błyskawiczna premiera VOD
300 plus dla emerytów co miesiąc. Po śmierci świadczenie przechodzi na rodzinę. Do kiedy złożyć wniosek na 2026/2027?
300 plus dla emerytów co miesiąc. Po śmierci świadczenie przechodzi na rodzinę. Do kiedy złożyć wniosek na 2026/2027?
Nowy Volkswagen ID. Cross
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, Chery, BYD i BAIC. Prawda o naprawach i częściach do chińskich samochodów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj