Dlaczego pies je trawę? Kiedy to normalne, a kiedy trzeba udać się do weterynarza?

Czy jedzenie trawy jest normalne?

Tak. Wielu zdrowych psów od czasu do czasu zjada niewielkie ilości trawy i nie wykazuje przy tym żadnych objawów choroby. Zachowanie to obserwuje się zarówno u młodych, jak i dorosłych psów. Sam fakt zjadania trawy nie jest więc powodem do paniki.

Naturalna ciekawość

Psy poznają świat za pomocą węchu i pyska. Młode zwierzęta często próbują różnych roślin podczas spacerów.

Smak i tekstura

Niektórym psom odpowiada smak młodej, soczystej trawy lub jej chrupiąca struktura.

Potrzeba błonnika

Choć nie u każdego psa ma to znaczenie, dieta uboga w błonnik może sprzyjać zainteresowaniu roślinami.

Nuda lub stres

Brak aktywności, długotrwała samotność lub napięcie mogą prowadzić do różnych zachowań zastępczych, w tym skubania trawy.

Próba złagodzenia dyskomfortu

Część psów zjada trawę przed epizodem wymiotów, jednak nie oznacza to, że zawsze robią to celowo.

Czy pies je trawę, aby zwymiotować?

To jeden z najpopularniejszych mitów. Rzeczywiście, niektóre psy wymiotują po zjedzeniu większej ilości trawy, jednak wiele z nich nie ma takich objawów. Nie można więc przyjąć, że każdy pies robi to z zamiarem wywołania wymiotów.

Kiedy warto skontaktować się z weterynarzem?

Konsultacja jest wskazana, jeśli jedzeniu trawy towarzyszą niepokojące objawy, takie jak częste wymioty, biegunka, brak apetytu, apatia, utrata masy ciała, ból brzucha, obecność krwi w wymiocinach lub kale czy nagła zmiana zachowania. Takie symptomy mogą świadczyć o chorobie przewodu pokarmowego lub innym problemie wymagającym diagnostyki.

Jak ograniczyć jedzenie trawy?

Warto zadbać o dobrze zbilansowaną dietę, regularne spacery oraz odpowiednią ilość aktywności fizycznej i umysłowej. Zabawki węchowe, trening oraz możliwość eksplorowania otoczenia często zmniejszają zainteresowanie skubaniem trawy wynikającym z nudy.

Czego unikać?

Nie pozwalaj psu zjadać trawy rosnącej przy ruchliwych drogach, na terenach opryskiwanych środkami ochrony roślin lub w miejscach, gdzie mogły znajdować się odchody innych zwierząt. Taka trawa może być zanieczyszczona i stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Najczęściej zadawane pytania

Czy każdy pies je trawę?

Nie. Część psów nigdy tego nie robi, inne robią to sporadycznie.

Czy należy zabraniać psu jedzenia trawy?

Jeśli pies jest zdrowy, zjada niewielkie ilości czystej trawy i nie występują inne objawy, zwykle nie ma takiej potrzeby.

Czy jedzenie trawy oznacza niedobór witamin?

Nie ma dowodów, że jest to najczęstsza przyczyna tego zachowania.

Czy szczenięta też jedzą trawę?

Tak. U młodych psów często wynika to z ciekawości i poznawania otoczenia.

Jedzenie trawy przez psa jest zazwyczaj naturalnym zachowaniem i samo w sobie nie świadczy o chorobie. Kluczowe znaczenie ma obserwacja pupila. Jeśli poza sporadycznym skubaniem trawy pies jest aktywny, ma apetyt i nie wykazuje innych niepokojących objawów, zwykle nie ma powodów do obaw. W przypadku częstych wymiotów, biegunki, osłabienia lub nagłej zmiany zachowania należy skonsultować się z lekarzem weterynarii, który oceni stan zdrowia zwierzęcia i w razie potrzeby zaleci dalszą diagnostykę.