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10 rzeczy, których pies nigdy nie powinien jeść - kompletny poradnik dla właścicieli

Maksymilian SarneckiTechnik weterynarii, miłośnik kotów i opiekun zwierząt z pasją. Specjalizuje się w tematyce zwierząt domowych, w tym także gatunków egzotycznych. W swoich tekstach łączy praktyczną wiedzę z codziennym doświadczeniem, podpowiadając, jak dbać o zdrowie, dobrostan i potrzeby pupili. Szczególnie bliskie są mu koty, ale z równym zaangażowaniem pisze o psach, gryzoniach, królikach, ptakach oraz mniej oczywistych domowych towarzyszach.
35 minut temu
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Pies
Pies/Shutterstock
Psy są niezwykle ciekawskie i często próbują wszystkiego, co znajdą na stole, podłodze lub podczas spaceru. Niestety wiele produktów bezpiecznych dla ludzi może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia zwierzęcia. Niektóre powodują jedynie zaburzenia żołądkowo-jelitowe, inne mogą prowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby lub układu nerwowego. Dlatego każdy opiekun powinien wiedzieć, których produktów należy bezwzględnie unikać.

Objawy zatrucia u psa

Do najczęstszych objawów należą: wymioty, biegunka, ślinotok, apatia, drżenie mięśni, trudności z oddychaniem, chwiejny chód, drgawki oraz utrata przytomności. W razie ich wystąpienia po spożyciu podejrzanego produktu należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem weterynarii.

1. Czekolada

Zawiera teobrominę i kofeinę, które mogą być toksyczne dla psów. Im ciemniejsza czekolada, tym większe ryzyko.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że pies zjadł ten produkt, nie należy zwlekać z kontaktem z lekarzem weterynarii. Szybka reakcja często ma kluczowe znaczenie.

2. Winogrona i rodzynki

U części psów mogą prowadzić do ostrego uszkodzenia nerek. Nie wiadomo, dlaczego niektóre zwierzęta są szczególnie wrażliwe, dlatego najlepiej całkowicie ich unikać.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że pies zjadł ten produkt, nie należy zwlekać z kontaktem z lekarzem weterynarii. Szybka reakcja często ma kluczowe znaczenie.

3. Cebula, czosnek i szczypiorek

Mogą uszkadzać czerwone krwinki i prowadzić do niedokrwistości. Niebezpieczne są zarówno surowe, jak i gotowane formy.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że pies zjadł ten produkt, nie należy zwlekać z kontaktem z lekarzem weterynarii. Szybka reakcja często ma kluczowe znaczenie.

4. Ksylitol

Ten słodzik występujący m.in. w gumach do żucia i niektórych słodyczach może powodować gwałtowny spadek poziomu cukru we krwi i uszkodzenie wątroby.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że pies zjadł ten produkt, nie należy zwlekać z kontaktem z lekarzem weterynarii. Szybka reakcja często ma kluczowe znaczenie.

5. Alkohol

Nawet niewielkie ilości mogą wywołać ciężkie zatrucie, zaburzenia oddychania i śpiączkę.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że pies zjadł ten produkt, nie należy zwlekać z kontaktem z lekarzem weterynarii. Szybka reakcja często ma kluczowe znaczenie.

6. Kawa i napoje energetyczne

Kofeina działa pobudzająco na układ nerwowy i serce psa, mogąc prowadzić do poważnych zaburzeń.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że pies zjadł ten produkt, nie należy zwlekać z kontaktem z lekarzem weterynarii. Szybka reakcja często ma kluczowe znaczenie.

7. Gotowane kości

Łatwo pękają na ostre fragmenty, które mogą uszkodzić przewód pokarmowy lub spowodować zadławienie.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że pies zjadł ten produkt, nie należy zwlekać z kontaktem z lekarzem weterynarii. Szybka reakcja często ma kluczowe znaczenie.

8. Orzechy makadamia

Mogą wywoływać osłabienie, wymioty, drżenie mięśni i problemy z poruszaniem się.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że pies zjadł ten produkt, nie należy zwlekać z kontaktem z lekarzem weterynarii. Szybka reakcja często ma kluczowe znaczenie.

9. Surowe ciasto drożdżowe

Rośnie w żołądku, powodując ból i wzdęcia, a fermentacja prowadzi do powstawania alkoholu.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że pies zjadł ten produkt, nie należy zwlekać z kontaktem z lekarzem weterynarii. Szybka reakcja często ma kluczowe znaczenie.

10. Tłuste i mocno przyprawione potrawy

Mogą powodować zapalenie trzustki oraz poważne zaburzenia trawienia.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że pies zjadł ten produkt, nie należy zwlekać z kontaktem z lekarzem weterynarii. Szybka reakcja często ma kluczowe znaczenie.

Co zrobić, gdy pies zje coś niebezpiecznego?

Zachowaj spokój i postaraj się ustalić, co oraz w jakiej ilości zostało zjedzone. Zachowaj opakowanie produktu, jeśli jest dostępne, i skontaktuj się z lecznicą weterynaryjną. Nie wywołuj wymiotów na własną rękę bez wyraźnego zalecenia lekarza, ponieważ w niektórych sytuacjach może to pogorszyć stan zwierzęcia.

Jak zapobiegać zatruciom?

• Przechowuj żywność poza zasięgiem psa.

• Nie zostawiaj jedzenia na stole ani blacie.

• Naucz psa komendy „zostaw”.

• Informuj domowników i gości, aby nie dokarmiali psa.

• Podczas spacerów obserwuj, co pies próbuje podnieść z ziemi.

Produkty bezpieczne jako przysmaki

Zamiast resztek ze stołu można podawać niewielkie ilości gotowanego chudego mięsa bez przypraw, marchewkę, ogórka, dynię lub specjalistyczne przysmaki przeznaczone dla psów. Każdy nowy produkt warto wprowadzać stopniowo i obserwować reakcję zwierzęcia.

Najczęściej zadawane pytania

Czy odrobina czekolady zawsze jest groźna?

Ryzyko zależy od rodzaju czekolady, ilości i masy psa, ale każda sytuacja wymaga ostrożności.

Czy pies może dostać kość z obiadu?

Gotowanych kości nie należy podawać ze względu na ryzyko pęknięć i uszkodzenia przewodu pokarmowego.

Czy wszystkie owoce są bezpieczne?

Nie. Niektóre, takie jak winogrona i rodzynki, mogą być niebezpieczne.

Najlepszym sposobem ochrony psa jest profilaktyka. Znajomość produktów toksycznych, odpowiednie przechowywanie żywności oraz szybka reakcja w razie podejrzenia zatrucia mogą uratować zwierzęciu zdrowie, a nawet życie. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze warto skontaktować się z lekarzem weterynarii i nie podejmować leczenia na własną rękę.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pies
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