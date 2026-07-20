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Darmowa sterylizacja, kastracja i czipowanie zwierząt. Gdzie złożyć wniosek?

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 08:51
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Bezpłatna sterylizacja i kastracja psa lub kota. Trwa nabór wniosków/Shutterstock
Mieszkańcy gminy Chorzele mogą już składać wnioski o bezpłatną sterylizację lub kastrację swoich psów i kotów. Program "Mazowsze dla zwierząt 2026" wspiera również opiekunów kotów wolnożyjących. To dobra okazja, by zadbać o zdrowie pupila i ograniczyć zjawisko bezdomności zwierząt w regionie.

Urząd Miasta i Gminy Chorzele prowadzi nabór wniosków w ramach akcji "Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Chorzele". Program jest dostępny dla:

  • Właścicieli psów i kotów mieszkających na terenie gminy.
  • Opiekunów kotów wolnożyjących.

Gmina stawia kilka warunków, aby zakwalifikować zwierzę do zabiegu:

  • Zwierzę musi mieć ukończone 6 miesięcy.
  • Właściciel psa musi dołączyć do wniosku potwierdzenie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Każdy właścicielski pies lub kot zakwalifikowany do programu otrzyma bezpłatny mikroczip, a jego dane trafią do ogólnopolskiej bazy. Jeden mieszkaniec może złożyć maksymalnie trzy wnioski (jeden wniosek na jedno zwierzę).

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Harmonogram naboru wniosków

Nabór wniosków trwa od 6 lipca do 14 sierpnia 2026 roku. Warto jednak pospieszyć się z decyzją, ponieważ o zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność wpływu dokumentów, a środki finansowe są ograniczone.

Właściciel wypełnia dokumenty dostępne w urzędzie lub w internecie. Po pozytywnej ocenie urzędnicy wydają skierowanie na zabieg wraz z informacją o wyznaczonym gabinecie weterynaryjnym. Skierowanie jest ważne przez 14 dni roboczych. W tym czasie należy skontaktować się z weterynarzem i umówić wizytę.

Program współfinansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz budżet Gminy Chorzele. Szczegółowy regulamin i wzory wniosków znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Chorzele.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Kotpiesweterynarzchipowanie
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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