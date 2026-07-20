Darmowa sterylizacja, kastracja i czipowanie zwierząt. Gdzie złożyć wniosek?

Urząd Miasta i Gminy Chorzele prowadzi nabór wniosków w ramach akcji "Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Chorzele". Program jest dostępny dla:
- Właścicieli psów i kotów mieszkających na terenie gminy.
- Opiekunów kotów wolnożyjących.
Gmina stawia kilka warunków, aby zakwalifikować zwierzę do zabiegu:
- Zwierzę musi mieć ukończone 6 miesięcy.
- Właściciel psa musi dołączyć do wniosku potwierdzenie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.
Każdy właścicielski pies lub kot zakwalifikowany do programu otrzyma bezpłatny mikroczip, a jego dane trafią do ogólnopolskiej bazy. Jeden mieszkaniec może złożyć maksymalnie trzy wnioski (jeden wniosek na jedno zwierzę).
Harmonogram naboru wniosków
Nabór wniosków trwa od 6 lipca do 14 sierpnia 2026 roku. Warto jednak pospieszyć się z decyzją, ponieważ o zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność wpływu dokumentów, a środki finansowe są ograniczone.
Właściciel wypełnia dokumenty dostępne w urzędzie lub w internecie. Po pozytywnej ocenie urzędnicy wydają skierowanie na zabieg wraz z informacją o wyznaczonym gabinecie weterynaryjnym. Skierowanie jest ważne przez 14 dni roboczych. W tym czasie należy skontaktować się z weterynarzem i umówić wizytę.
Program współfinansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz budżet Gminy Chorzele. Szczegółowy regulamin i wzory wniosków znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Chorzele.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.