Darmowa sterylizacja, kastracja i czipowanie zwierząt. Gdzie złożyć wniosek?

Urząd Miasta i Gminy Chorzele prowadzi nabór wniosków w ramach akcji "Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Chorzele". Program jest dostępny dla:

Właścicieli psów i kotów mieszkających na terenie gminy.

mieszkających na terenie gminy. Opiekunów kotów wolnożyjących.

Gmina stawia kilka warunków, aby zakwalifikować zwierzę do zabiegu:

Zwierzę musi mieć ukończone 6 miesięcy.

Właściciel psa musi dołączyć do wniosku potwierdzenie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Każdy właścicielski pies lub kot zakwalifikowany do programu otrzyma bezpłatny mikroczip, a jego dane trafią do ogólnopolskiej bazy. Jeden mieszkaniec może złożyć maksymalnie trzy wnioski (jeden wniosek na jedno zwierzę).

Harmonogram naboru wniosków

Nabór wniosków trwa od 6 lipca do 14 sierpnia 2026 roku. Warto jednak pospieszyć się z decyzją, ponieważ o zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność wpływu dokumentów, a środki finansowe są ograniczone.

Właściciel wypełnia dokumenty dostępne w urzędzie lub w internecie. Po pozytywnej ocenie urzędnicy wydają skierowanie na zabieg wraz z informacją o wyznaczonym gabinecie weterynaryjnym. Skierowanie jest ważne przez 14 dni roboczych. W tym czasie należy skontaktować się z weterynarzem i umówić wizytę.

Program współfinansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz budżet Gminy Chorzele. Szczegółowy regulamin i wzory wniosków znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Chorzele.