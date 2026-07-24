Corgi wywodzą się z Walii, gdzie przez stulecia pomagały przy wypasie bydła. Ich niska sylwetka nie jest przypadkowa - krótkie nogi ułatwiały unikanie kopnięć krów podczas zaganiania stada.

Obecnie najbardziej znane są dwie odmiany: pembroke welsh corgi i cardigan welsh corgi. Choć są do siebie podobne, różnią się między innymi budową ciała, długością ogona i niektórymi cechami charakteru.

Wygląd, który trudno pomylić

Corgi mają wydłużony tułów, krótkie kończyny, stojące uszy i bardzo wyrazisty pysk. Dorosłe psy ważą zwykle od około 10 do 14 kilogramów.

Ich gęsta, dwuwarstwowa sierść dobrze chroni przed chłodem, ale oznacza również intensywne linienie, szczególnie wiosną i jesienią.

Jaki charakter ma corgi?

To psy inteligentne, pewne siebie i bardzo przywiązane do rodziny. Szybko uczą się nowych komend i lubią współpracować z opiekunem.

Corgi są czujne i często informują szczekaniem o pojawieniu się gości. Przy odpowiednim wychowaniu są przyjazne wobec ludzi i dobrze odnajdują się w rodzinach z dziećmi.

Czy corgi potrzebuje dużo ruchu?

Mimo niewielkich rozmiarów corgi to aktywne psy. Codzienne spacery, zabawy węchowe i nauka nowych umiejętności pomagają zaspokoić ich potrzeby.

Nuda może prowadzić do nadmiernego szczekania lub niszczenia przedmiotów, dlatego warto zapewnić psu zajęcie.

Pielęgnacja

Sierść corgi nie wymaga skomplikowanych zabiegów, jednak regularne szczotkowanie pomaga usuwać martwy włos i ogranicza linienie.

Należy również kontrolować stan uszu, pazurów oraz zębów, a kąpiele wykonywać wtedy, gdy jest to potrzebne.

Zdrowie

Corgi są zazwyczaj długowieczne, jednak ze względu na wydłużony kręgosłup należy dbać o prawidłową masę ciała i unikać nadmiernego obciążania psa skokami.

Regularne wizyty u lekarza weterynarii, odpowiednia dieta i codzienny ruch pomagają utrzymać psa w dobrej kondycji.

Dla kogo corgi będzie dobrym wyborem?

Rasa sprawdzi się u aktywnych rodzin, par i singli, którzy mają czas na wspólne spacery oraz szkolenie.

Nie jest to pies, który dobrze znosi wielogodzinną samotność. Najlepiej czuje się tam, gdzie może uczestniczyć w codziennym życiu domowników.

Zalety i wyzwania

Do największych zalet należą inteligencja, wierność, pogodne usposobienie i chęć współpracy. Corgi szybko stają się pełnoprawnymi członkami rodziny.

Wyzwaniem może być linienie, potrzeba regularnej aktywności oraz skłonność do szczekania, jeśli pies nie ma odpowiedniej ilości zajęć.

Corgi to rasa łącząca uroczy wygląd z ogromnym temperamentem. Odpowiednio prowadzony pies odwdzięcza się lojalnością, energią i doskonałym kontaktem z człowiekiem.

Przed wyborem tej rasy warto pamiętać, że za charakterystycznym wyglądem kryje się dawny pies pasterski, który potrzebuje ruchu, zajęcia i bliskiej relacji z opiekunem.