Jednym z pierwszych sygnałów bólu jest nagła zmiana zachowania. Spokojny pies może stać się drażliwy, a towarzyski kot zaczyna unikać kontaktu z domownikami. Niektóre zwierzęta stają się apatyczne, inne reagują agresją podczas dotyku bolesnego miejsca.

Problemy z poruszaniem się

Kulawizna, sztywność po odpoczynku, niechęć do wskakiwania na kanapę lub schody czy trudności ze wstawaniem mogą świadczyć o bólu stawów, mięśni lub kręgosłupa. U starszych zwierząt często są to pierwsze objawy choroby zwyrodnieniowej.

Zmniejszony apetyt

Ból jamy ustnej, brzucha lub innych narządów często powoduje spadek apetytu. Zwierzę może podchodzić do miski, ale rezygnować z jedzenia lub wybierać wyłącznie miękkie pokarmy. Dłuższy brak apetytu zawsze wymaga konsultacji weterynaryjnej.

Zmiany w pielęgnacji

Koty odczuwające ból często przestają dbać o sierść, która staje się matowa i skołtuniona. Zdarza się również nadmierne wylizywanie jednego miejsca, co może prowadzić do wyłysień i podrażnień skóry.

Nietypowe odgłosy

Popiskiwanie, jęczenie, miauczenie bez wyraźnej przyczyny lub ciężki oddech mogą świadczyć o silnym dyskomforcie. U kotów przewlekły ból często objawia się częstszym wokalizowaniem, zwłaszcza w nocy.

Objawy fizyczne

Przyspieszony oddech, drżenie mięśni, rozszerzone źrenice, napięty brzuch czy zmieniona postawa ciała to sygnały alarmowe. Zwierzę może przyjmować pozycję chroniącą bolesną okolicę lub unikać ruchu.

Czego nie robić?

Nigdy nie należy podawać psom i kotom leków przeciwbólowych przeznaczonych dla ludzi bez wyraźnego zalecenia lekarza weterynarii. Preparaty takie jak ibuprofen, diklofenak czy paracetamol mogą być dla zwierząt bardzo niebezpieczne, a nawet śmiertelne.

Kiedy udać się do lekarza weterynarii?

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż kilka godzin, nasilają się lub pojawiają się po urazie, należy jak najszybciej zgłosić się do gabinetu weterynaryjnego. Natychmiastowej pomocy wymagają zwierzęta z silnym bólem, trudnościami z oddychaniem, utratą przytomności, krwawieniem lub całkowitym brakiem możliwości poruszania się.

Ból jest ważnym sygnałem ostrzegawczym. Im wcześniej zostanie zauważony i właściwie zdiagnozowany, tym większa szansa na skuteczne leczenie i szybki powrót zwierzęcia do zdrowia. Uważna obserwacja codziennego zachowania psa lub kota oraz regularne wizyty profilaktyczne u lekarza weterynarii pomagają wykryć wiele problemów na wczesnym etapie.