IMGW wydało ostrzeżenia przed mrozem

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź w województwach:

  • podkarpackim,
  • małopolskim,
  • śląskim,
  • świętokrzyskim,
  • opolskim
  • dla południowych krańców woj. łódzkiego i lubelskiego.
Do kiedy obowiązują alerty?

Alerty te obowiązują od godziny 17.00 w czwartek do godz. 10.00 w niedzielę 25 stycznia.

Ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami zostały wydane dla

  • części województwa dolnośląskiego,
  • opolskiego,
  • łódzkiego,
  • wielkopolskiego,
  • mazowieckiego
  • lubelskiego.

Te alerty obowiązują od godz. 19.00 w czwartek do godz. 16.00 w sobotę 24 stycznia.

Dodatkowo nadal obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla:

  • woj. pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego
  • kujawsko-pomorskiego,

Te ostrzeżenia obowiązują do godz. 7.00 w piątek.

Ostrzeżenia hydrologiczne I, II stopnia

IMGW wskazał, że ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia dotyczy Nysy Kłodzkiej ze Ścinawką w woj. dolnośląskim, a I stopnia – Mierzawy w woj. świętokrzyskim.

Ostrzeżenia obowiązują do godz. 10.00 w piątek.