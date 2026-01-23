IMGW wydało ostrzeżenia przed mrozem
IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź w województwach:
- podkarpackim,
- małopolskim,
- śląskim,
- świętokrzyskim,
- opolskim
- dla południowych krańców woj. łódzkiego i lubelskiego.
Do kiedy obowiązują alerty?
Alerty te obowiązują od godziny 17.00 w czwartek do godz. 10.00 w niedzielę 25 stycznia.
Ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami zostały wydane dla
- części województwa dolnośląskiego,
- opolskiego,
- łódzkiego,
- wielkopolskiego,
- mazowieckiego
- lubelskiego.
Te alerty obowiązują od godz. 19.00 w czwartek do godz. 16.00 w sobotę 24 stycznia.
Dodatkowo nadal obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla:
- woj. pomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego
- kujawsko-pomorskiego,
Te ostrzeżenia obowiązują do godz. 7.00 w piątek.
Ostrzeżenia hydrologiczne I, II stopnia
IMGW wskazał, że ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia dotyczy Nysy Kłodzkiej ze Ścinawką w woj. dolnośląskim, a I stopnia – Mierzawy w woj. świętokrzyskim.
Ostrzeżenia obowiązują do godz. 10.00 w piątek.
