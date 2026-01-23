IMGW wydało ostrzeżenia przed mrozem

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź w województwach:

podkarpackim,

małopolskim,

śląskim,

świętokrzyskim,

opolskim

dla południowych krańców woj. łódzkiego i lubelskiego.

Do kiedy obowiązują alerty?

Alerty te obowiązują od godziny 17.00 w czwartek do godz. 10.00 w niedzielę 25 stycznia.

Ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami zostały wydane dla

części województwa dolnośląskiego,

opolskiego,

łódzkiego,

wielkopolskiego,

mazowieckiego

lubelskiego.

Te alerty obowiązują od godz. 19.00 w czwartek do godz. 16.00 w sobotę 24 stycznia.

Dodatkowo nadal obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla:

woj. pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego

kujawsko-pomorskiego,

Te ostrzeżenia obowiązują do godz. 7.00 w piątek.

Ostrzeżenia hydrologiczne I, II stopnia

IMGW wskazał, że ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia dotyczy Nysy Kłodzkiej ze Ścinawką w woj. dolnośląskim, a I stopnia – Mierzawy w woj. świętokrzyskim.

Ostrzeżenia obowiązują do godz. 10.00 w piątek.