Wsparcie dla niepełnosprawnych. Sprawdź możliwości

Po pierwsze empatia, po drugie konkretne działania

Wrażliwość na drugiego człowieka, szanowanie jego szczególnych potrzeb, codzienne zrozumienie – bez tego nie może być mowy o społeczeństwie solidarnym. Ale empatia to jedno, konieczne są jeszcze konkretne i mądre działania systemowe. Tylko w „pakiecie” możliwe jest stworzenie państwa i przestrzeni prawdziwie przyjaznej wszystkim, również osobom niepełnosprawnym

To, w jaki sposób traktujemy słabszych, najwięcej mówi o nas samych. Dotyczy to nie tylko pojedynczych osób, ale całego społeczeństwa.

– Naszym wspólnym obowiązkiem, chociaż szczególny nacisk kładę tu naturalnie na nas rządzących, jest troska o słabszych, mniej samodzielnych, o osoby starsze i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wrażliwość i systemowe rozwiązania to recepta na stworzenie państwa i przestrzeni prawdziwie przyjaznej wszystkim. Wiele jest jeszcze do zrobienia, ale wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na co dokładnie będą przekazywane pieniądze?

Na realizację:

• programów rządowych i resortowych, w tym obejmujących realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia niepełnosprawnych

• zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi

• zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie pomocy niepełnosprawnym,

A także na:

• wsparcie udzielane w ramach Funduszu Dostępności

• finansowanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Właśnie dlatego wraz z początkiem 2019 r. powstał Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

SFWON, czyli co?

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych powstał po to, by udzielać wsparcia społecznego, zawodowego, zdrowotnego i finansowego niepełnosprawnym. Ze środków SFWON mogą być finansowane programy adresowane do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

W pierwszym roku funkcjonowania Fundusz był zasilany z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy. Płacą ją pracodawcy i wynosi ona 2,45 proc. Po wejściu w życie ustawy o SFWON składka nadal pobierana jest w tej samej wysokości, z tym że 0,15 proc. trafia bezpośrednio na Fundusz. Pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększyła się w ten sposób o ok. 650 mln złotych rocznie.

Głównym źródłem finansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma być jednak danina solidarnościowa. Będą ją płaciły te osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4 proc. nadwyżki tej kwoty.

– Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów uzyskanych w 2019 roku. Szacujemy, że dzięki temu w przyszłym roku do Funduszu Solidarnościowego trafi ok. 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na Fundusz Pracy rząd przeznaczy na wsparcie w ramach SFWON ok. 1,8 mld zł – tłumaczy minister Marlena Maląg.

W tym roku ze środków SFWON, w ramach ogłaszanego corocznie planu wsparcia, obejmującego dodatkowe działania dedykowane osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom o specjalnych potrzebach, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło 4 programy resortowe:

1. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

2. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

3. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

4. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020.

Opiekunowie w końcu odetchną

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 to drugi z programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to ogromny trud i poświęcenie. A opiekunowie muszą przecież czasem załatwić sprawę urzędową, samemu udać się do lekarza czy po prostu odpocząć. Jednym z najbardziej oczekiwanych przez środowisko niepełnosprawnych i ich opiekunów był program „Opieka wytchnieniowa”. – Wiemy, jak ciężką pracą jest codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną. To wielkie poświęcenie. Chwila dla siebie, czas na załatwienie swoich spraw czy zwyczajny odpoczynek, są potrzebne każdemu. Opiekunowie osób niepełnosprawnych muszą mieć do tego prawo – podkreśla szefowa MRPiPS.

Głównym celem tego programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

• konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

• poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego, jak i w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych (ze wskazaniami) i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Cele szczególne

W ramach celu głównego Programu „Opieki wytchnieniowej” wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

• wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności

• wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej

• specjalistyczne poradnictwo, czyli wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi

• nauka w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów

Co dla opiekunów

W ramach programu możliwe jest skorzystanie z 14 dni opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz 240 godzin odpoczynku np. w domu, ośrodku wsparcia czy domu pomocy społecznej. Z takiej formy wsparcia mogą skorzystać członkowie rodziny lub opiekun bezpośrednio zajmujący się dzieckiem dorosłym niepełnosprawnym.

Po wykorzystaniu tych godzin opiekunowie, których dochód nie przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, nadal mogą korzystać ze wsparcia. Za kolejne 14 dni opieki w formie pobytu całodobowego oraz 240 godzin w formach pobytu dziennego lub poradnictwa specjalistycznego zapłacą połowę kosztów jej realizacji.

Gmina przyznaje opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wydając decyzję administracyjną.

Środki Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” w 2019 r. to ponad 23,6 mln zł. Pieniądze trafiły do 329 gmin i powiatów.

Gmina z dodatkowymi pieniędzmi na centra opiekuńczo-mieszkalne

Głównym celem trzeciego programu finansowanego ze środków Funduszu – „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – jest udzielenie pomocy dorosłym niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie im usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego

– Chodzi o stworzenie możliwości zamieszkiwania osoby niepełnosprawnej w przystosowanej do jej potrzeb placówce. Program skierowany jest do osób, dla których dotychczasowe ośrodki wsparcia, takie jak środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej, są niewystarczające. Centra mają świadczyć nie tylko usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w wymiarze dziennym, ale w ich ramach będzie też możliwy pobyt całodobowy. Planujemy, że ośrodki wsparcia będą realizowały także usługi opieki wytchnieniowej – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Poprawić jakość życia

W ramach celu głównego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowane są cele szczegółowe nakierowane na:

• wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

• umożliwienie warunków niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych,

• poprawę jakości życia uczestników programu w ich środowisku lokalnym,

• zapewnienie uczestnikom programu opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia,

• włączenie uczestników Programu do życia społeczności lokalnych,

• odciążenie faktycznych opiekunów uczestników Programu poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności,

• wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Osoby, do których kierowany jest program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę własnych potrzeb.

KROK PO KROKU – Jak otrzymać środki w ramach programu?

1 krok – Najpierw wniosek .

Gminy, składając do właściwego wojewody wniosek o przystąpienie do programu, powinny uwzględnić w nim w szczególności:

• przewidywaną liczbę uczestników programu w ramach pobytu dziennego dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które skorzystają z usług centrum

• przewidywaną liczbę uczestników programu w ramach zamieszkiwania całodobowego dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które skorzystają z usług centrum. Wojewoda po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje do ministra.

2 krok – Uzyskanie pieniędzy .

Przekazanie środków finansowych z programu wojewodom odbywa się na podstawie umów zawartych między poszczególnymi wojewodami a ministrem rodziny. Wojewoda przekazuje środki z programu gminom/powiatom na podstawie zawartej umowy.

Możliwości programu

Program składa się z dwóch części (modułów) – pierwszy dotyczy tworzenia centrum, czyli jego budowy i wyposażenia, a drugi dofinansowania jego funkcjonowania.

Moduł 1. polega na:

1. budowie nowego budynku na terenie stanowiącym własność samorządu, a następnie jego wyposażenie m.in. w sprzęt rehabilitacyjny, systemy zabezpieczające przed pożarem, systemy monitoringu;

Zgodnie z programem z kosztami dodatkowymi – koszt 1 m2 powierzchni obiektu nie może być wyższy niż cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszanej w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wydano pozwolenie na budowę (przebudowę lub remont), powiększony o maksymalnie 15 proc. z tytułu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy czym powierzchnia całkowita centrum nie powinna przekroczyć 500 m2.

2. zakupie przez gminę lub powiat budynku, w którym utworzone zostanie centrum, a także jego wyposażenie;

3. zmianie przeznaczenia całości lub tylko części istniejącego budynku, do którego samorząd posiada tytuł prawny poprzez jego przystosowanie do standardu centrum i wyposażenie w niezbędne urządzenia.

Gmina/powiat może utworzyć centrum o powierzchni większej, jednakże koszt utworzenia powierzchni całkowitej przekraczającej 500 m2 gmina/powiat musi pokryć ze środków własnych. Jeżeli koszty utworzenia centrum lub jego wyposażenia będą wyższe niż określone limity, gmina również pokrywa różnicę z własnych pieniędzy.

Okres realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy nowych obiektów lub przebudowy obiektu nie powinien przekroczyć trzech lat. Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uznaje się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie centrum, a w przypadku, gdy nie jest ona wymagana, datę odbioru końcowego centrum.

W module 1. programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” uzyskać można pokrycie następujących kosztów:

• podstawowych, które wystąpią w zależności od realizowanego zadania rzeczowego, takie jak: budowa lub zakup obiektu, przebudowa, remont, zmiana przeznaczenia istniejącego budynku,

• zagospodarowania terenu i innych obiektów architektury ogrodowej, niezbędnych do funkcjonowania centrum,

• dodatkowych, które obejmują: koszty przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko, koszty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, koszty nadzoru inwestorskiego/autorskiego (kontrola obiektów i procesów budowalnych),

• zakupu sprzętu i wyposażenia wielokrotnego użytkowania oraz systemów zabezpieczających i monitorujących.

W 2. module samorządy mogą uzyskać dofinansowanie na funkcjonowanie centrum. Środki z Funduszu mogą zostać przeznaczone na:

• utrzymanie działalności centrum, w tym m.in. zabezpieczenie dostaw podstawowych mediów (energii elektrycznej, ogrzewania, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości etc.), opłacanie podatków i opłat lokalnych, ubezpieczenie budynku, zakup usług, w tym wyżywienia dla uczestników centrum, zakup materiałów do pracy z uczestnikami programu, przeprowadzanie okresowych przeglądów, kontrole stanu oraz konserwację urządzeń budowalnych i sprzętu wielokrotnego użytkowania, w tym sprzętu specjalistycznego,

• ponoszenie niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników centrum,

• pokrywanie kosztów wynagrodzeń kadry centrum oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników programu.

Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym. Obecnie środki Funduszu Solidarnościowego na realizację programu w wysokości ok. 10,57 mln zł zostaną przekazane do czterech gmin/powiatów.

Asystent pomoże w codziennym życiu

Dla niepełnosprawnych prowadzenie samodzielnego życia jest niezwykle trudne. Choć coraz więcej budynków użyteczności publicznej jest dostosowywanych do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami, to nie zawsze są one w stanie korzystać z nich samodzielnie. I nie za każdym razem mogą liczyć na pomoc bliskich. W uzyskaniu większej samodzielności takim osobom ma pomóc kolejny program realizowany przez resort rodziny, czyli „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020

Usługi asystenta wpisują się w główny cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, którego ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Nadrzędnym celem usług asystenta powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi.

Ważne wsparcie

Według raportu pt. „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych” (przeprowadzonego na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) to właśnie wsparcie asystenta osobistego w wykonywaniu codziennych czynności uznane zostało za warunek niezbędny rzeczywistego i skutecznego włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej. Na podstawie przedstawionych we wskazanym badaniu danych statystycznych w zakresie „Wykorzystania różnych form wsparcia dostępnych dla osób niepełnosprawnych – kiedykolwiek oraz obecnie” należy zaznaczyć, iż zaledwie 7 proc. osób niepełnosprawnych korzystało z pomocy asystenta w momencie przeprowadzenia badania, a 10 proc. osób niepełnosprawnych korzystało z takiej pomocy kiedykolwiek. Warto podkreślić, iż z takiego rodzaju wsparcia w szczególności korzystała grupa osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym (15 proc.).

Warto podkreślić, że asystent nie jest opiekunem, nie wyręcza rodziny, ale może w znaczącym stopniu jej pomóc, na przykład w załatwieniu spraw urzędowych, korzystaniu z transportu publicznego, dotarciu do pracy, na szkolenie czy towarzysząc w różnego rodzaju sytuacjach społecznych – wyjściu na zakupy, do kina, muzeum, na koncert czy spotkanie towarzyskie.

Co to są usługi asystenckie

To m.in. pomoc w:

• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.),

• dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

• załatwieniu spraw urzędowych,

• nawiązaniu kontaktu czy współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

• korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Gmina/powiat może zlecić wykonywanie usług asystenta organizacjom pozarządowym.

Zlecenie wykonania usług asystenta następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Umowa zlecenia dotycząca wykonania usług asystenta zawiera zobowiązanie zleceniobiorcy do zapewnienia odpowiednio wykształconej i przygotowanej do realizacji usług asystenta kadry. Gmina/powiat umożliwia osobie niepełnosprawnej samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Koszty świadczenia usług asystenta mogą być wyższe niż wysokość kosztów kwalifikowalnych określonych w niniejszym programie. W przypadku, gdy faktyczne koszty świadczenia usług asystenta przekroczą kwoty wsparcia finansowego określonego w Programie, zleceniodawca lub gmina/powiat pokrywa różnicę ze środków własnych.

Godziny i zakres usług

Usługi asystenta mogą być realizowane przez siedem dni w tygodniu, w godz. 7:00–22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione. Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

W ramach programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

– Program usług asystenckich spotkał się jak dotąd z największym zainteresowaniem, dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć planowaną kwotę przeznaczoną na jego realizację w roku bieżącym i przyszłym. Początkowo na realizację programu w latach 2019–2020 zakładaliśmy przeznaczenie 50 mln zł. W związku z dużym zainteresowaniem zaakceptowano wszystkie wnioski wojewodów, przyznając środki finansowe 492 gminom – w 2019 r. na kwotę 773,6 tys. zł, a w roku 2020 – blisko 80 mln zł – informuje minister Marlena Maląg.

Osoba niesamodzielna dostanie dodatkowe wsparcie, jak złoży wniosek

Także ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wypłacane jest od października świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To maksymalnie 500 zł miesięcznie. Pieniądze te przysługują niepełnosprawnym z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Dla kogo?

Dla osób, które ukończyły 18 lat, a ich niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Jakie są kryteria dochodowe?

Łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych (z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków).

Jeśli pobierana emerytura, renta lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych łącznie wynoszą więcej niż 1100 zł, a nie przekraczają 1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego stanowi różnicę między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń.

Co ważne, świadczenie jest nieopodatkowane, a organ wypłacający nie może dokonywać z niego potrąceń i egzekucji. Świadczenie nie wlicza się też do dochodów, np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie jest też zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne.

Czas na kolejne programy

W przyszłym roku osoby niepełnosprawne będę mogły liczyć m.in. na pomoc wideotłumaczy w szpitalach oraz transport z dziennych domów pomocy medycznej.

W ogłoszonym 29 listopada 2019 r. planie działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego znalazły się wszystkie programy, które były realizowane w 2019 r., czyli opieka wytchnieniowa, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, asystent osobisty, centra opiekuńczo-mieszkalne oraz świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Co więcej, planowana jest realizacja nowych programów zgłoszonych przez Ministerstwa: Zdrowia, Infrastruktury, Sportu i Cyfryzacji, których celem jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku. To m.in. program dotyczący zwiększenia dostępności do wideotłumaczy polskiego języka migowego w podmiotach systemu ochrony zdrowia, transport dla osób korzystających z dziennych domów pomocy medycznej, usuwanie barier na dworcach, wsparcie projektów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe dotyczących promocji sportu osób niepełnosprawnych i dostarczenie osobom z niepełnosprawnościami profesjonalnych szkoleń z zakresu programowania.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 na programy rządowe i resortowe na rzecz osób niepełnosprawnych zapisano 530 mln zł (w tym 260 mln zł to koszty programów rządowych, a 270 mln zł programów resortowych). Oznacza to, że środki na te cele są zabezpieczone w pełnej wysokości.

Dodatkowo, środki Funduszu Solidarnościowego zasilą Fundusz Dostępności w kwocie 40 mln zł – to środki na dostosowanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego do szczególnych potrzeb.

Ile osób otrzymuje świadczenie

Pieniądze z Solidarnościowego Funduszu to nie wszystko

Inną ważną formą realizowanej już pomocy są placówki takie jak Środowiskowe Domy Samopomocy, Zakłady Aktywności Zawodowej czy Warsztaty Terapii Zajęciowej

To w takich miejscach dziesiątki tysięcy osób mogą uczyć się samodzielności i przygotowania do pracy zawodowej. Dzięki temu mogą pełniej uczestniczyć w życiu społecznym. – Proces rehabilitacji społecznej jest długi i złożony, a możliwość pracy zawodowej czy chociażby jej namiastki jest tutaj niezwykle ważna. To okazja do spotkania z innym ludźmi, poczucie przynależności, czyli kwestie ważne dla każdego z nas. Osoby niepełnosprawne muszą mieć taką możliwość – wskazuje minister Marlena Maląg.

Pracodawco, PFRON dofinansuje zatrudnienie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Jak to wygląda w praktyce? W przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności miesięczne dofinansowanie wynosi maksymalnie 1800 zł, dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest to – 1125 zł, a dla stopnia lekkiego – 450 zł. Kwoty te wzrastają dodatkowo o 600 zł, jeśli u pracownika stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję lub gdy jest on osobą niewidomą.

Inną formą wsparcia przez PFRON zatrudnienia osób niepełnosprawnych są dopłaty do:

• wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

• przystosowania stanowisk pracy i pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika, a także adaptacji lub zakupu urządzeń czy oprogramowania ułatwiających pracownikowi wykonywanie pracy.

W 2018 r. na działania te (w tym na zwrot kosztów wyposażenia 714 stanowisk pracy dla niepełnosprawnych pracowników) Fundusz przeznaczył ponad 27,2 mln zł.

– To także zwrot kosztów szkoleń pracowników niepełnosprawnych organizowanych przez kierowników Powiatowych Urzędów Pracy. W ub.r. przeszkolono 149 pracowników, a wypłacone środki to blisko 390 tys. zł – wskazuje minister rodziny.

Do tego dochodzi też zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy oraz szkolenia pracowników pomagających. W 2018 r. było to 180 zatrudnionych pracowników pomagających, a łączna kwota dofinansowania zatrudnienia i szkoleń wyniosła 550 tys. zł.

Osoby niepełnosprawne chcą pracować

Według danych GUS w 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 26,3 proc. To o 3,8 pkt proc. więcej niż w 2015 r. (wówczas było to 22,5 proc.). Jak wynika z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), do rekordowo niskiego poziomu zmniejszyła się stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, osiągając w 2018 r. poziom 7,3 proc. W 2015 r. wynosiła ona 13,1 proc. To spadek o 45 proc.

– Osoby niepełnosprawne to naprawdę wartościowi pracownicy. Są często bardzo zmotywowani, chętni do działania i uczenia się nowych rzeczy. Wystarczy dać im szansę, dostosować środowisko pracy i zadania do ich możliwości – wskazuje szefowa resortu rodziny.

W 2018 r. ze środków PFRON na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przeznaczono ponad 3,3 mld zł i objęto nim 38,4 tys. pracodawców oraz blisko 321 tys. pracowników niepełnosprawnych.

Dobrym przykładem jest tu chociażby Poczta Polska, która zatrudnia m.in. jako listonoszy i pracowników sortowni blisko 1,8 tys. osób z niepełnosprawnościami, a w przyszłym roku w ramach programu „Praca-Integracja” ma zatrudnić kolejnych 360 takich osób.

Sport – szansą na sukces i poprawę jakości życia

Tegoroczne sukcesy na Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Dubaju – 15 medali, wywalczonych 20 miejsc na letnie igrzyska paraolimpijskie w Tokio i 4 rekordy świata – to wspaniały przykład dla wszystkich, którzy spotykają na swojej drodze różne trudności.

– Ci niesamowici ludzie nie tylko przełamują własne bariery i osiągają niebywałe rezultaty, o których wielu by się nawet nie śniło, ale też pokazują innym, że niepełnosprawność nie zamyka drzwi do sukcesu i samorealizacji. Dlatego tak ważne jest wspieranie sportu osób niepełnosprawnych i innych tego rodzaju działań – podkreśla minister Marlena Maląg.

Z roku na rok rośnie kwota dofinansowania do działalności sportowej osób niepełnosprawnych. W 2018 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył na ten cel blisko 20,5 miliona złotych.

Nie każdy jednak może być paraolimpijczykiem

Jedną z form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej jest również uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, czyli w zorganizowanych formach aktywnej rehabilitacji połączonych z elementami wypoczynku, których celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Składają się na to zarówno nawiązywanie kontaktów społecznych, realizacja zainteresowań, jak i udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnusy rehabilitacyjne są jedną z bardziej popularnych wśród osób niepełnosprawnych form rehabilitacji społecznej. W 2018 r. PFRON na dofinansowanie turnusów dla ponad 63 tys. osób przeznaczył 65,6 mln zł.

Co nowego? Centra usług społecznych

W pierwszej połowie grudnia minister Marlena Maląg ogłosiła konkurs na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych.

– Chodzi o wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania 30 modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych zarówno do ogółu mieszkańców, jak i do grup o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin wielodzietnych. Pozwoli to gminom na dostosowanie świadczonych usług i do potrzeb mieszkańców gminy, i do własnych możliwości finansowych – tłumaczyła podczas uroczystości ogłoszenia konkursu minister Marlena Maląg.

Jak podkreślała, chodzi o to, by wraz z funkcjonowaniem centrów usług społecznych stale poszerzała się również oferta świadczonych przez nie usług. – W tym celu, korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przetestujemy działalność tych podmiotów. To ważne, by mieszkańcy mogli otrzymać kompleksowe wsparcie w jednym miejscu. Wierzę, że jest to możliwe – mówiła szefowa resortu rodziny.

Ustawa nie nakłada na gminy obowiązku utworzenia centrum usług społecznych – przewiduje jedynie taką możliwość. W ramach konkursu na pilotaż CUS dofinansowanie na łączną kwotę 100 mln zł otrzyma 30 projektów. Nabór potrwa do końca lutego, a rozpoczęcie procedury podpisywania umów o dofinansowanie przewidziano na sierpień 2020 r. W ciągu 3 lat ma powstać 30 centrów usług społecznych.

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

