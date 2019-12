Alert pogodowy IMGW

Alerty pierwszego stopnia (najniższego w trzystopniowej skali) przed gęstą mgłą wydano dla województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz dla północnych powiatów Mazowsza. Ostrzeżenia są ważne do godzin popołudniowych.

Od rana do wtorku intensywnych opadów deszczu spodziewać się mogą mieszkańcy niektórych powiatów Mazowieckiego, Lubelskiego, Świętokrzyskiego, Śląska, Podkarpacia i Małopolski. W części dwóch ostatnich województw alerty ostrzegawcze mają drugi stopień, na pozostałym obszarze pierwszy.

IMGW wydał także ostrzeżenia drugiego stopnia dla powiatu tatrzańskiego, gdzie od nocy w poniedziałek do wigilijnego poranka ma intensywnie padać śnieg. Synoptycy spodziewają się, że pokrywa śnieżna wzrośnie od 25 cm do 35 cm.

IMGW Zakopane

Śnieg na Podhalu spadł w nocy z niedzieli na poniedziałek. IMGW rano na Twitterze opublikowało zdjęcia Zakopanego oprószonego śniegiem. "Spragnionych śniegu zapraszamy w góry, ale pamiętajmy, że warunki w górach będą trudne" - podkreślił Instytut. W zimowej stolicy Polski leży około 15 cm białego puchu.

W Zakopanem śnieg pada przy temperaturze na plusie, natomiast na stacji górskiej na Kasprowym Wierchu - jak wskazało IMGW - przy 5,1 stopniach Celsjusza na minusie.

Jeszcze w sobotę termometry w Zakopanem wskazywały 13 stopni, a w niedzielę temperatura spadła do 6 stopni. W tym tygodniu pod Tatrami zapowiadane są dalsze, intensywne opady śniegu i temperatura od minus 4 do plus 1 stopnia Celsjusza.