We wtorek zachmurzenie w całym kraju będzie zmienne, małe i umiarkowane.

Burze, opady deszczu

Lokalnie pojawią się chmury burzowe, którym towarzyszyć będą burze rozproszone na terenie całego kraju i opady deszczu dochodzące do 25 mm na metr kwadratowy.

Nie możemy powiedzieć, w których miejscach na pewno pojawią się burze, ponieważ będą punktowe - podała synoptyk Ewa Łapińska i dodała, że burzom może towarzyszyć wiatr na Wybrzeżu i na południu kraju dochodzący do 85 km/h, a 65-70 km/h w centrum Polski.

Temperatura maksymalna we wtorek wyniesie 19 st. C nad morzem.

Gdzie będzie najcieplej?

Na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą 26-28 st. C. W centralnej Polsce temperatura wyniesie 28-29 st. C. Najcieplej będzie na południu Polski, m.in. w Tarnowie, Rzeszowie i w Przemyślu.

We wtorek w nocy pogoda będzie się zmieniać. Od północnego zachodu do Polski zbliży się groźny front atmosferyczny, który przesunie gorące powietrze, znacząco obniżając temperaturę. Szybka zmiana temperatury wywoła gwałtowne burze na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Dzisiejszej nocy spodziewamy się bardzo gwałtownych burz w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolski" - wymieniła Łapińska.

Burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczy, do 40 mm na metr kwadratowy, porywy wiatru dochodzące do 100 km/h i grad wielości nawet 4-5 cm. W tych regionach sytuacja może być niebezpieczna.

W pozostałych częściach kraju, na wschodzie i na południu, noc będzie pogodna, bez opadów. Początkowo na Lubelszczyźnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, które nie będą stwarzać zagrożenia.

Temperatura w nocy wyniesie na północy 12-14 st. C., w centralnej i południowej Polsce 16-19 st. C. Wiatr na południu i na wschodzie będzie słaby, chwilami umiarkowany. Na północy i na zachodzie wiatr będzie porywisty.

Jaka pogoda w środę?

W środę miejscami pojawi się przelotny deszcz i umiarkowane burze. W pasie od Podlasia, przez Mazowsze, po Ziemię Łódzką, Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Małopolskę popołudniu rozwiną się silne burze z bardzo silnymi opadami deszczu i wiatrem dochodzącym do 100/110 km/h. W tych rejonach może spaść około 40 mm deszczu na metr kwadratowy.

W środę w pasie od Suwalszczyzny, po Kłodzko i Bielsko-Białą będzie naprawdę bardzo niebezpiecznie - podkreśliła synoptyk. Zaznaczyła również, że w środę wieczorem burze mogą przesunąć się na wschód, w kierunku Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Temperatura w ciągu dnia będzie bardzo wysoka. Na Lubelszczyźnie, Mazowszu, w Małopolsce temperatura wyniesie 30-32 st. C. Kiedy do Polski dopłynie chłodniejsze powietrze, w północnej i północno-zachodniej części kraju termometry wskażą 16 st. C. na Wybrzeżu. W Poznaniu, W Zielonej Górze i w Gdańsku temperatura będzie sięgać 22 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany, chwilami w burzach porywisty. Na południu i na wschodzie wiatr południowo-zachodni, na północnym-zachodzie wiatr północno-zachodni.

Opady deszczu z gradem

W nocy z środy na czwartek burze będą przemieszczały się na południowy wschód. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce pojawią się burze z opadami deszczu i gradu, którym towarzyszyć będzie silny wiatr. Polska północno-zachodnia będzie pogodna, bez opadów, z małym zachmurzeniem.

Temperatura w nocy ze środy na czwartek wyniesie około 9 st. C na północnym-zachodzie i 12-13 st. C w centrum kraju. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam termometry wskażą 15-17 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni, północno-zachodni. Podczas burz wiatr może osiągać prędkość do 90 km/h.