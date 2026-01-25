Świadczenie pielęgnacyjne na przestrzeni ostatnich lat:

NSA: skumulowane świadczenie pielęgnacyjne 54 800 zł, a nie 2988 zł

1) w 2024 r. - 2998 zł miesięcznie,

2) w 2023 r. - miesięcznie 2458,00 zł. rocznie 29496 zł,

3) w 2022 r. - miesięcznie 2119,00 zł, rocznie 25428.

Jak skumulujemy świadczenia za kilka lat otrzymamy kwoty rzędu 55 000 zł.

Nieporadność starszej osoby uzasadnia niemożność pracy opiekuna = świadczenie pielęgnacyjne 2988 zł

Jaki był stan zdrowia osoby, której odmówiono świadczenia pielęgnacyjnego?

Sąd ustalił: Z odpowiedzi na skargę kasacyjną oraz z załączonej do niej dokumentacji medycznej wynika, że chory przewlekle ojciec skarżącej ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki osób drugich. W zaświadczeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. z dnia 20 kwietnia 2023r. wskazano, że ze względu na starość, cukrzycę leczoną insuliną, częste niedocukrzenia z zasłabnięciami (wielokrotne interwencje Pogotowia Ratunkowego), miażdżycę tętnic kończyn dolnych utrudniającą chodzenie (podano, że pacjent ma wskazania do lecenia zabiegowego), zaburzenia pamięci, ojciec skarżącej wymaga stałej opieki, nadzoru w stosowaniu leków, pomocy w czynnościach codziennych. Z kolei z kopii wywiadu środowiskowego z dnia 20 kwietnia 2023 r. – dołączonego do odpowiedzi na skargę kasacyjną – wynika, że ostatnio stan zdrowia ojca skarżącej znacznie się pogorszył. Wskazano, że jest on osobą leżącą, poruszającą się po domu jedynie przy pomocy córki. Ponadto, potrzebuje pomocy w utrzymaniu higieny osobistej i korzystaniu z toalety. Wymaga też nakarmienia posiłkiem, nie jest w stanie sam się ubrać.

Co twierdziła gmina - odmowa świadczenia pielęgnacyjnego 2119 zł, 2458 zł, 2988 zł

Gmina uważała, że ma prawo zbadać, czy starszy mężczyzna (86 lat w momencie rozstrzygnięcia NSA, 82 na początku sporu) jest ciężko chory, czy nie. Zdumiewa przy tym, że zostały zignorowane zapisy orzeczenia o niepełnosprawności, które kwalifikowało starca jako osobę niesamodzielną. Córka zdaniem urzędników tylko umawiała dla ojca wizyty u lekarza kupował i podawała leki. Zajmowała ją takę: pranie, sprzątanie, gotowanie, zmiana bielizny pościelowej (czyli czynności incydentalne, które nie uzasadniają świadczenia pielęgnacyjnego.

Szczegóły uzasadnienia wyroku NSA

Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wynika, że Skarżąca mieszka z ojcem, który jest osobą przewlekle chorą, ma problemy z chodzeniem, porusza się na niewielkich odległościach po domu. Samodzielnie dba o higienę, sam się ubiera, czasami potrzebuje niewielkiej pomocy, samodzielnie spożywa posiłki. Skarżąca umawia wizyty lekarskie ojca, jeździ z nim wynajętym samochodem na wizyty lekarskie, realizuje recepty i dozuje lekarstwa. Wykonuje również wszystkie podstawowe czynności domowe: pranie, sprzątanie, zmiana pościeli, gotowanie, załatwia wszystkie sprawy urzędowe. Jednocześnie w orzeczeniu stwierdzono, że sprawowana przez Skarżącą opieka jest niezbędna.

Na tej podstawie Organ II instancji przyjął, że zakres świadczonej opieki nie uzasadnia rezygnacji z pracy. Podejmowane przez Skarżącą czynności związane są głównie z prowadzeniem gospodarstwa i nie wykluczają podjęcia jakiegokolwiek zatrudnienia, choćby w niepełnym wymiarze czasu pracy. Organ II instancji wyjaśnił, że podopieczny nie jest osobą obłożenie chorą, porusza się samodzielnie, sam spożywa posiłki, dba o higienę, sam się ubiera, zaś aktywność Skarżącej koncentruje się w zasadzie na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, a czynności związane z osobą podopiecznego to pomoc w organizowaniu wizyt lekarskich, wykupywanie i podawanie leków, które to nie mogą uniemożliwiać podjęcia jakiejkolwiek aktywności zawodowej.

W opozycji do organu Skarżąca podnosi, że nie jest w stanie podjąć zatrudnienia nawet w niepełnym wymiarze czasu pracy. Postępująca u ojca [...] powodują, że jego stan zdrowia stale się pogarsza. Ma coraz większe problemy z poruszaniem. Pogłębia się [...], co powoduje zapominanie zarówno jeśli chodzi o przyjmowanie posiłków, jak i lekarstw. Podniosła, że nie może pozostawić ojca samego w domu nawet na kilka godzin, gdyż zdany jest wyłącznie na jej opiekę a w związku ze zdarzającymi się incydentami utraty przytomności mogłoby to skutkować nawet śmiercią. Wyjaśniła również, że podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego odpowiadając na pytania zgodnie z prawdą przyznała, że tato jest w stanie samodzielnie spożyć posiłek i przemieścić się na niewielkich odległościach, czy też załatwić potrzeby sanitarne, zaznaczając jednak, że we wszystkich czynnościach wymaga kontroli i asekuracji. Musi pilnować by ojciec zjadł posiłek do końca, bądź nie zapomniał go przyjąć. Podkreśliła, że skupiona podczas wywiadu środowiskowego na wymienianiu czynności, które wykonuje nie zwróciła uwagi na to, że stan zdrowia ojca w wywiadzie został potraktowany bardzo lakonicznie. Na dowód swoich twierdzeń przedłożyła zaświadczenie lekarskie lekarza specjalisty z zakresu medycyny rodzinnej, z którego wynika, że ojciec wymaga całodobowej opieki oraz kartę medyczną czynności ratunkowych, jedyną, którą, jak wskazała, udało się jej odnaleźć.

W ocenie Sądu przedstawione okoliczności budzą wątpliwości co do oceny zakresu sprawowanej opieki. Wynika z nich bowiem, że o ile ojciec Skarżącej samodzielnie wykonuje czynności życia codziennego to jednak robi to pod okiem córki, która czuwa nad jego bezpieczeństwem. Również w wywiadzie środowiskowym wskazano, że o ile ojciec Skarżącej faktycznie wykonuje niektóre czynności samodzielnie to jednak ta opieka jest niezbędna. Ojciec Skarżącej ma [...] lat. Wskazane przez Skarżącą choroby i schorzenia na jakie cierpi ojciec pod wątpliwość podają twierdzenie Organu o możliwości pozostawienia ojca bez opieki, a do tego w zasadzie sprowadza się decyzja organu. Stwierdzenie bowiem, że Skarżąca jest w stanie przy podejmowanych czynnościach opiekuńczych podjąć zatrudnienie oznacza, że ojciec musiałby w tym czasie pozostać bez opieki. Z oświadczenia Skarżącej złożonego podczas rozprawy wynika, że na jej prośbę, na czas nieobecności, spowodowanej udziałem w rozprawie, opiekę nad ojcem sprawowała bratowa.