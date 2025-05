Dziecięcy świat finansów i internetu

Dzieci coraz wcześniej wchodzą w świat finansów i internetu. To naturalna konsekwencja rosnącej dostępności technologii oraz upowszechnienia aplikacji mobilnych. Rodzice, nauczyciele i opiekunowie stają dziś przed nowym wyzwaniem, jakim jest nauczenie najmłodszych korzystania z narzędzi finansowych świadomie i bezpiecznie.

– Przygotowanie dziecka do pierwszych kroków w świecie finansów online zaczyna się od edukacji, która w pełni spoczywa na dorosłych. Kluczowym zadaniem jest nauczenie stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących: haseł, ochrony informacji, ostrożności w używaniu aktywnych linków, pobierania i instalacji oprogramowania, korzystania z sieci publicznych oraz ochrony fizycznej urządzenia. Silne, unikalne i nikomu nieudostępniane hasło powinno znać tylko dziecko. Bez konsultacji z rodzicem nie powinno ono klikać w linki czy pobierać i instalować aplikacji, nawet jeśli pozornie wyglądają na bezpieczne. Ważne jest uczulenie dziecka, aby nie logować się do aplikacji bankowej podczas korzystania z publicznego Wi-Fi, a także by chronić poufność takich danych, jak: kod PIN, dane osobowe oraz dane karty płatniczej. Poza tym ważne są uniwersalne zasady korzystania z urządzeń elektronicznych, czyli blokada ekranu i niepozostawianie telefonu, tabletu czy laptopa bez opieki. Już od najmłodszych lat dziecko powinno być wyczulone na to, by dokładnie zapoznawać się z treścią komunikatów, jakie prezentuje aplikacja. Jeśli nie są one zgodne ze złożonym poleceniem, dziecko powinno natychmiast przerwać proces i poinformować o tym rodzica. Taką sytuację również należy zgłosić do banku, kontaktując się z infolinią lub dowolnym oddziałem. Dziecko już od pierwszych dni przygody z mobilnym bankowaniem powinno chronić urządzenie z aplikacją tak samo dobrze jak swój portfel, a ustawionych przez siebie haseł pilnować tak, jak kluczy do domu – radzi Bartłomiej Dyrga, menedżer zespołu utrzymania cyberbezpieczeństwa w Alior Banku.

Przygoda z finansami

W ofercie Alior Banku można znaleźć produkty, dzięki którym dzieci mogą w bezpieczny i przyjazny sposób rozpocząć przygodę z finansami i aktywnym bankowaniem. Oferta Konta dla dziecka z aplikacją Alior Kids jest skierowana już dla użytkowników w wieku 7–12 lat. Młodsze dzieci mogą mieć konto, ale jeszcze nie mogą korzystać z karty i aplikacji.

– Nasza propozycja ma cechy, które pozwolą dziecku budować finansową świadomość. Darmowe prowadzenie konta i obsługa karty oraz wybrane dwie korzyści w standardzie pozwalają elastycznie zarządzać potrzebami najmłodszych użytkowników. W ramach trzech darmowych korzyści do konta, dziecko może wybrać spośród trzech opcji: darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce lub bezpłatne wypłaty z bankomatów za granicą czy zwrot 1 proc. za płatności zbliżeniowe BLIKIEM, łącznie do 20 zł miesięcznie. Nie zapomnieliśmy także o obowiązkowym elemencie zabawy, dlatego dziecko może zdecydować, jaką kartą chce płacić. Do wyboru są cztery atrakcyjne wizerunki. Karta ze standardowym wizerunkiem – nawiązująca do postaci Slime’a – jest wydawana bezpłatnie. Pozostałe trzy w niestandardowej grafice są płatne 10 zł za wydanie karty – tłumaczy Jan Papiński, dyrektor działu akwizycji klienta relacyjnego, Alior Bank.

Specjalna aplikacja Alior Kids pozwala dziecku stawiać pierwsze kroki w świecie finansów, a wszystko odbywa się pod kontrolą rodzica. W Alior Kids dziecko ma możliwość personalizacji nicku i motywu graficznego. Może także wysłać do rodzica „prośbę o przelew”, którą ten zaakceptuje bądź odrzuci w panelu rodzica. Młody posiadacz konta może zasilać swoją skarbonkę, wykonując przelewy własne, a także realizować proste płatności z kodami BLIK oraz przelewy na telefon BLIK. Logowanie do aplikacji jest możliwe za pomocą biometrii lub PIN-u.

Co ważne, rodzic może nieustannie czuwać na finansową aktywnością swojego dziecka dzięki funkcji „panel rodzica”, w której ma m.in. podgląd dostępnych produktów i salda. Rodzic zachowuje pełną kontrolę, ponieważ nie tylko widzi dostępne produkty i salda, lecz także ma opcję zablokowania aplikacji. Dodatkowo może dowolnie zarządzać funkcjami i limitami płatności kartą lub BLIK oraz zdecydować o ich wyłączeniu. Może także ukryć konto dziecku czy wyłączyć możliwość wykonywania przelewów. Opiekun może również skorzystać z opcji natychmiastowego przelania środków oraz ustawienia kieszonkowego.

Oferta Alior Banku rośnie wraz z dzieckiem. Po ukończeniu 13. roku życia dziecko może korzystać z aplikacji mobilnej Alior Mobile. Mając 18 lat, skorzysta z pełnej oferty bez konieczności zmiany konta.

Budowanie finansowej i cyfrowej świadomości od najmłodszych lat to inwestycja w bezpieczną przyszłość dziecka. Wspierając edukację w tym zakresie, rodzice nie tylko uczą najmłodszych zarządzania pieniędzmi, lecz także chronią ich przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą cyfrowy świat.