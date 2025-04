Coraz częściej o to pytacie: czy komornik może zająć konto Revolut? Czy litewski bank należy do systemu OGNIVO? A może egzekucja komornicza jest jednak możliwa? Zapytaliśmy o to eksperta. Przed Wami - proste i wiarygodne wyjaśnienie w temacie: Revolut a komornik.