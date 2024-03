KRUS wypłaca następujące dodatki:

dodatek pielęgnacyjny – 330 zł 07 gr ,

, dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 495 zł 11 gr ,

, dodatek kombatancki – 330 zł 07 gr ,

, dodatek za tajne nauczanie – 330 zł 07 gr ,

, ryczałt energetyczny – 299 zł 82 gr ,

, dodatek kompensacyjny – 49 zł 51 gr ,

, dodatek dla sieroty zupełnej – 620 zł 36 gr ,

, świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 330 zł 07 gr ,

, świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 330 zł 07 gr ,

, dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 1.263 zł 73 gr.

Ile wynosi składka KRUS na miesiąc? Jest już wysokość składki na II kwartał 2024 r.

emerytury i renty wypłacane przez KRUS od 1 marca 2024 r. zostaną podwyższone

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2024 r. polega na pomnożeniu kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1.602,86 zł, przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej).

W taki sposób od 1 marca 2024 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2024 r.

Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej, będzie niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2024 r. 1.780,96 zł) – zostanie z urzędu podwyższone do kwoty 1.780,96 zł.

Do kwoty 1.780,96 zł nie zostaną podwyższone:

a) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem dodatkowych przychodów np. z tytułu zatrudnienia,

b) emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

c) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Od 1 marca 2024 r. wzrasta również:

– rodzicielskie świadczenie uzupełniające do kwoty 1.780,96 zł ,

– świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa do kwoty 336,36 zł.

Ponadto ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają:

świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 2.419,33 zł miesięcznie.świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Łączna kwota emerytury/renty rolniczej (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może przekroczyć kwoty 3.415,50 zł miesięcznie.

WAŻNE:

Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2024 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami dot. przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2024 r. objętych zostanie około 1 mln emerytów i rencistów.

Więcej informacji na temat waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2024 r. można uzyskać na stronie internetowej: waloryzacja emerytur i rent rolniczych lub w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.

Podstawa prawna

art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2024 r., poz. 90).