Wypoczynek letni jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 1200,00 zł dla każdego uczestnika. Turnus kolonii trwać będzie 9 dni (8 noclegów). Odpłatność od rodziców wynosi 800,00 zł dla dzieci z dofinansowaniem FS oraz 1900,00 dla dzieci spoza dofinansowania FS. Reklama Komunikat fundacji pośredniczącej w wypłatach 1200 zł Fundacja „Szansa dla Gmin” ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na wypoczynek letni 2024. w formie turnusów wyjazdowych z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, do 16 roku życia. Reklama Wypoczynek letni jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 1200,00 zł dla każdego uczestnika. Turnus kolonii trwać będzie 9 dni (8 noclegów). Odpłatność od rodziców wynosi 800,00 zł dla dzieci z dofinansowaniem FS oraz 1900,00 dla dzieci spoza dofinansowania FS. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na poniższy rachunek bankowy:

Bank Millenium: 52 1160 2202 0000 0001 2719 4319 Kolonie będą organizowane w następujących Ośrodkach:

Pensjonat „Beata” Ustronie Morskie, ul. Kolejowa 55/57Ośrodek Wypoczynkowo – Kolonijny „Korona” Mikoszewo, ul. Gdańska 16Ośrodek Wczasowy „Pionier” Łukęcin, ul. Słoneczna 13AOśrodek „Bałtyk” s.c., Władysławowo, ul. Kolejowa 5„Pokoje u Heleny” Willa Tatra House, Zakopane, ul. Janosówka 10bD.W. Halina, Zakopane – Olcza, Stachonie 28, 28a,Kwatery Prywatne Andrzej Sieczka, ul.Kasprowicza 41a, Poronin Zapisy dzieci na kolonie odbywają się u koordynatorów wojewódzkich. Podlaskie

Jan Perkowski tel. 606 317 266 Warmińsko-mazurskie

Szymon Sargalski 513 141 442

Dagmara Wejnarska 696 475 984 Pomorskie

Danuta Hojarska tel. 607 203 754 Kujawsko-pomorskie

Marek Duszyński tel. 693 296 470

Katarzyna Nartowska tel. 669 772 149 Wielkopolskie

Józef Juszkiewicz tel. 793 853 307

Ewa Bergman tel. 660 738 880 Świętokrzyskie

Lucja Rubik tel. 608 451 962

Szymon Płusa tel. 602 646 757 Łódzkie

Włodzimierz Sut tel. 722 362 720 Małopolskie

Aleksander Luty tel. 502442742, tel. 12 287 30 95

Anna Bubak tel. 888714433

Sławomir Luty tel. 512 118 172 Mazowieckie

Katarzyna Lipińska tel. 792 110 098 Śląskie

Marzena Kyrcz tel. 511 017 470

Krzysztof Sarecki tel. 501 808 305 Lubelskie:

Paweł Strawa tel. 691 257 265

Elżbieta Chmiel tel. 501 029 075 Dolnośląskie:

Estera Kaptur tel. 663 466 703 Łódzkie:

Włodzimierz Sut tel. 722 362 720

