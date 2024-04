Pod Jasną Górą zmierzyła się piąta drużyna w tabeli z siódmą. Przed rozpoczęciem meczu gospodarze mieli jeden punkt przewagi na ekipą gości. Po ostatnim gwizdku sędziego goście mieli wielkie powody do radości. Podopieczni Jana Urbana dzięki zwycięstwu awansowali na trzecie miejsce w ligowej stawce.

Przełomowym momentem spotkania była czerwona kartka dla Giannisa Papanikolaoua. Grek w 58. minucie za niebezpieczne zagranie został ukarany drugą żółtą kartką i w konsekwencji musiał opuścić plac gry.

Goście grę w przewadze wykorzystali w doliczonym czasie. Praktycznie w ostatniej akcji meczu gola na wagę trzech punktów dla Górnika zdobył Sebastian Musiolik. Były napastnik Rakowa, który piątkowy mecz rozpoczął na ławce rezerwowych po stałym fragmencie gry głową umieścił w siatce gospodarzy. W tej sytuacji błąd popełnił Dusan Kuciak. 38-letni Słowak w dniu meczu został w trybie awaryjnym ściągnięty z Lechii Gdańsk. Swojego debiutu w barwach nowej drużyny na pewno nie będzie dobrze wspominał.

Porażka oznacza, że Raków prawdopodobnie traci szanse na obronę mistrzowskiego tytułu. Zespół Dawida Szwargi do prowadzącej Jagiellonii Białystok traci sześć punktów, a ekipa z Podlasia swój mecz w ramach 29. kolejki rozegra w sobotę w Lubicie z tamtejszym Zagłębiem. Natomiast Górnik po piątkowym zwycięstwie awansował na trzecią pozycję i śmiało może myśleć o miejscu na podium na zakończenie sezonu. To byłaby wielka niespodzianka, bo przed sezonem nikt nie wymieniał zabrzan wśród kandydatów do medalu.

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 0:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Sebastian Musiolik (90+2-głową)

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Matej Rodin, Giannis Papanikolaou

Czerwona kartka za drugą żółtą - Raków Częstochowa: Giannis Papanikolaou (58)

Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków)

Widzów: 5 198

Raków Częstochowa: Dusan Kuciak - Bogdan Racovitan, Matej Rodin (46. Erick Otieno), Stratos Svarnas - Fran Tudor, Giannis Papanikolaou, Ben Lederman (62. Gustav Berggren), Jean Carlos Silva - John Yeboah (62. Peter Barath), Ante Crnac (90+3. Marcin Cebula), Władysław Koczerhin (75. Bartosz Nowak)

Górnik Zabrze: Daniel Bielica - Boris Sekulic, Kryspin Szcześniak, Rafał Janicki, Erik Janza - Kamil Lukoszek (75. Sebastian Musiolik), Dani Pacheco, Szymon Czyż (61. Piotr Krawczyk), Damian Rasak, Lawrence Ennali (88. Soichiro Kozuki) - Adrian Kapralik (88. Paweł Olkowski)