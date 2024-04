Na ten mecz czeka cały piłkarski świat. W niedzielę o godzinie 21.00 w stolicy Hiszpanii rozpocznie się pojedynek gigantów. Lider La Liga będzie podejmował drugą drużynę w tabeli. Jeśli Real pokona Barcelonę to praktycznie zapewni sobie mistrzowski tytuł. Bedzie miał 11. punktów przewagi nad Katalończykami i tyko kataklizm będzie mógł go pozbawić triumfu w lidze.

Lewandowski optymistą przed El Clasico

Natomiast dla Barcelony komplet punktów na Santiago Bernabeu to ostatnia szansa na przedłużenie nadziei na obronę tytułu. Lewandowski na łamach hiszpańskich mediów twierdzi, że Barcelona wie jak tego dokonać.

Polak przed pierwszym gwizdkiem sędziego jest optymistą i wskazuje, gdzie może leżeć przewaga Barcelony. Zwycięstwo z Manchesterem City i awans do półfinału Ligi Mistrzów może sprawić, że Real podejdzie do El Clasico rozkojarzony pod względem mentalnym. My mieliśmy jeden dzień więcej odpoczynku. Oni grali przez 120 minut i jeszcze przebrnąć przez konkurs rzutów karnych - podkreśla Lewandowski.

W obecnym sezonie w pierwszym ligowym meczu tych zespołów górą byli "Królewscy", ale Lewandowski twierdzi, że on i jego koledzy z zespołu znają receptę na pokonanie Realu. Wiemy, jak wygrać z "Królewskimi". Znamy ich i analizowaliśmy błędy, jakie popełniliśmy w ostatnim meczu z nimi. Wiemy, że jeśli zminimalizujemy ich zalety, będziemy mogli ich pokonać na Bernabeu - powiedział Lewandowski.